“A mí lo que me pareció bien es que se diga que se someta a una revisión de la población. Más que una posición sobre un artículo específico, nosotros lo decimos en el gobierno de México, en general: No a la censura (…) Me parece que cualquier momento es bueno para corregir. Lo único que se necesita es estar atento en este tipo de decisiones: Veamos si se puede revisar y, si es necesario, corregir. Ahorita, solamente está a revisión de todo el pueblo del estado, que se someta a una revisión exhaustiva”, expresó.

Rodríguez Velázquez llamó a que en ese análisis participen desde periodistas, hasta padres de familia y todo aquel que desee presentar su opinión.