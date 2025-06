The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de junio de 2025

Los hijos de los Beatles John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr se han unido para grabar el tema Rip-Off como parte del grupo Mantra of the Cosmos.

Starkey, ex integrante de The Who, compartió un extenso adelanto del nuevo tema en su cuenta de Instagram el lunes, acompañado por un pie de foto sencillo: Voces: Shaun Ryder, James McCartney y Sean Lennon.

El video de la canción incluye imágenes de Sean Lennon, James McCartney y la banda Mantra of the Cosmos, junto con material de archivo de los Beatles en su época de apogeo.

Starkey formó el grupo en 2023. El proyecto también cuenta con la participación de Shaun Ryder y Mark Bez Berry, de Happy Mondays, así como del ex bajista de Oasis y Beady Eye, Andy Bell.

Noel Gallagher colaboró anteriormente con Mantra of the Cosmos en su pasado sencillo, Domino Bones (Gets Dangerous). En una entrevista con The Times, el ex líder de Oasis describió el tema como Dylan, Dali, Ginsberg y una pizca de delirio cósmico. Súmale a Bez bailando con las melodías, Zak en la batería y Andy Bell haciendo lo suyo con las cuerdas y ya está todo dicho.

No es la primera vez que los hijos de Lennon y McCartney colaboran juntos. En abril de 2024, la dupla lanzó Primrose Hill, un homenaje a uno de los miradores más emblemáticos y pintorescos de Londres, ubicado en Regent’s Park.

James, hijo de Paul McCartney y de su primera esposa, la fallecida Linda McCartney, anunció el lanzamiento junto a su buen amigo Sean Lennon, y dio a entender que era sólo el comienzo de futuras colaboraciones.