Miércoles 18 de junio de 2025, p. 7

La inclasificable artista Jeanette Macari presenta su espectáculo titulado Diva en apuros, una revista de suspiros, con una selección de canciones que busca tanto contar como aullar. Una presentación íntima y arriesgada, de carne y hueso, hecha a mano, donde lo teatral y lo musical se abrazan con desparpajo, emoción y sin pedir permiso , sostuvo Macari en entrevista con La Jornada.

Con un estilo que recuerda la tradición del cabaret europeo, el café concert de Buenos Aires, los espectáculos del Paralel de Barcelona y claro está, la tradición del teatro de revista y la picardía de las carpas en México, Macari honra la memoria de los escenarios nocturnos de su ciudad –del Arbeu al Blanquita, de El Patio al Lírico– y los resignifica desde un presente cargado de ironía y memoria.

Prosiguiendo con la entrevista con esta redacción, Macari mencionó: “el título del espectáculo es para burlarme de otras divas, de mí misma. No me había pasado hace tiempo si diva en apuros significa muchas cosas. Creo que cada espectáculo que hago tiene mucho que ver uno con otro, no se repiten tal cual, pero el sello de lo que hago siempre es una revista, un espectáculo de revista donde canto canciones de varios géneros y las mezclo, así es como voy armando una dramaturgia invisible. Como la anterior presentación que se llamó Las que me sé, donde iba desde Kurt Weill hasta Bola de Nieve y ahora me dije bueno este se llama Diva en apuros, una revista de suspiros y es diferente porque es otra época, es otro sentimiento, son otras canciones, es otra propuesta musical aunque finalmente es una revista que tengo muy heredada, no sólo yo, sino en todo México estamos permeados de esto que presento, queramos verlo o no. Yo me agarré de ahí y lo sentí una herencia de este mundo donde los protagonistas son el cabaret de El Patio donde cantaban Los Churumbeles y al girarse el escenario aparecía Josephine Baker y volvía a girar y había un cuadro de ballet con muchachas bailando al ritmo de la orquesta de Pérez Prado”.

Me burlo de mí misma

Macari agregó que no vivió esa época, pero “me lo contó mi mamá, que trabajó allí, y además me eché todas las películas mexicanas que se podían cuando era niña y adolescente, pues eso lo tengo muy adentro, siempre fui muy abierta, llamémosle así, en cuanto a los géneros musicales. Para ese entonces ya estudiaba en el conservatorio: música renacentista, y luego entendí la ópera y la cantaba y al mismo tiempo no me podía aguantar y hacía cabaret, mezclaba cualquier cantidad de géneros, si se homenajeaba a María Griever participaba por igual que si eran otros compositores mexicanos o metían algunos en alemán o en italiano. Siento que la música no es que sea universal sino que es algo que puede contar una historia sin que se note, por eso te decía que es una dramaturgia invisible. Diva en apuros…, es un pretexto, de esas cosas que se te ocurren y nunca piensas y las haces, hasta que hice el espectáculo. Además siempre las uno con algo de comedia hago un autobús donde siempre me burlo un poco de mí misma, en este caso creo que me burlo de la diva”.