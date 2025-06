Adriana Díaz Reyes

Miércoles 18 de junio de 2025

Mantener un lugar en la selección de tiro con arco y llegar hasta los Juegos Olímpicos de Los Ánge-les 2028 es una tarea cada vez más complicada tanto para las figu-ras de la disciplina como para las nuevas generaciones.

El veloz crecimiento de practicantes de la especialidad y el aumento de su popularidad a partir de las preseas olímpicas hace más reñida la pelea por un lugar en el representativo nacional.

“El talento es tanto en México, que a veces te pones a pensar si alguna vez podrás llegar a la selección. A estas alturas ya necesitas estar en un top mundial para poder entrar al equipo y eso habla muy bien del nivel que se tiene, pero también hace las cosas más complicadas”, compartió Sebastián García, representante nacional en la categoría de arco compuesto y medallista en Copas del Mundo.

En el ciclo rumbo a París 2024, medallistas olímpicos como Mariana Avitia, Aída Román y Luis Álvarez quedaron fuera del equipo; su lugar fue ocupado por los juveniles Ángela Ruiz, Ana Paula Vázquez y Matías Grande.

Tienes que buscar tu mejor versión. Ahorita estamos algunos en el equipo, pero el próximo año quién sabe, detrás vienen otros que me quieren quitar mi lugar. Me siento muy afortunado por la confianza que nos están dando a los jóvenes, porque eso nos motiva a no fallarle al país.

World Archery México, dirigida por Gabriel Ramos, le apuesta al futuro de la disciplina enfocándose en el desarrollo de una nueva generación que representará al país tanto en Los Ángeles 2028 como en Brisbane 2032.