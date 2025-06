Afp

Madrid. Javier Tebas, presidente de la Liga de España, reiteró su oposición al Mundial de Clubes. Mi obje-tivo es que no haya más , declaró ayer en un encuentro con la prensa en Madrid.

Al preguntarle sobre cómo podría hacer la FIFA para mejorar un torneo que se está disputando por primera vez en Estados Unidos con los 32 mejores equipos del mundo (del 14 de junio al 13 de julio), fue tajante.

Eliminándolo. Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clu-bes, no hay fechas y ya no hace falta otro torneo más , afirmó Tebas, quien considera que se trata de una cuestión de equilibrio financiero.

No hay más dinero en el mundo de los derechos audiovisuales. Hay que mantener la sostenibilidad del futbol, no hay forma, ni por fechas ni por economía , agregó.