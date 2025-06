Ya lo habíamos dicho, pero lo reitero: apoyo incondicional a todos los latinos, no nada más a los mexicanos que están en este país. Pero siempre lo hemos mencionado, la manifestación debe ser en paz, bien dirigida. Podemos estar a disgusto, podemos estar molestos, pero mientras lo hagamos con orden y sin desmanes, siempre estaremos con ellos en el apoyo incondicional a todos nuestros paisanos, a toda la gente latina que está, en estos momentos, sufriendo las consecuencias , declaró el timonel mexicano en conferencia de prensa, antes del duelo de hoy en la Copa Oro entre el conjunto tico y República Dominicana en Arlington, Texas.

Miguel Herrera, entrenador de la selección de Costa Rica, se pronunció respecto de la delicada situación que viven miles de migrantes sin documentos en Estados Unidos. A pesar de ser un tema delicado, sobre el que incluso Javier Aguirre, técnico del Tricolor, decidió no dar su opinión, el Piojo se solidari-zó con sus compatriotas que acuden a cada partido de México.

No soy portavoz de los mexicanos, soy el entrenador de la selección de futbol. Este es un tema deportivo, tenemos un partido contra Turquía y no tengo elementos pa-ra emitir una opinión. Todo lo que sé es por lo que veo en televisión, me hace falta información , argumentó hace una semana Aguirre antes del amistoso ante los tur-cos, al preguntarle sobre el tema.

Ante esta situación existió incertidumbre respecto de la asistencia que tendría el Sofi Stadium para el debut del Tricolor en el torneo, pues normalmente se registran recintos llenos tanto en juegos amistosos como en copas regionales. La Concacaf reportó el sábado poco más de 50 mil boletos vendidos, en un inmueble hecho para 70 mil personas, pero el número creció a 54 mil 309.