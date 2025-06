▲ El técnico tricolor refiere al ex marchista para definir el estilo de la selección nacional, que hoy enfrenta a Surinam. Foto cortesía FMF

Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de junio de 2025, p. a10

Javier Aguirre, director técnico de México rumbo al Mundial de 2026, utiliza la imagen del marchista José Sargento Pedraza, militar de carrera y ganador de una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1968, para definir el estilo que identifica a la selección ante cualquier rival en competencia. Es muy difícil hablar de un estilo, pero el nuestro no puede ser el de Alemania, Japón, Brasil o Argentina. Somos mexicanos , plantea antes de rememorar la llegada del ex andarín michoacano, quien con coraje levantó la mano a su llegada a la meta, como maldiciéndose a sí mismo por no haber logrado el metal dorado que le arrebató en los últimos tramos el soviético Vladimir Golubnichy.

“Si los jugadores quieren ver lo que nos representa, les digo que pongan YouTube y busquen la carrera del sargento Pedraza en el 68; ves ese rictus de dolor, ése es el mexicano que no se deja. Lo mismo que las peleas de Julio César Chávez y ahora las de Canelo Álvarez, esa es la forma que nosotros tenemos”. La reflexión de Aguirre marca una línea de referencia horas antes del partido contra Surinam, el segundo en la actual edición de la Copa Oro después de una sufrida victoria (3-2) sobre República Dominicana, lugar 139 en el ranking de la FIFA y clasificado por primera vez al torneo de la Concacaf.

Surinam es el equipo con más jugadores en Europa dentro de la región (22, el doble de los mexicanos). Los hay en Italia, Ucrania, Inglaterra, Grecia, Georgia, Chipre, Serbia, Bélgica, Rusia, Dinamarca, Suecia y Países Bajos. Aunque geográficamente está situado en la costa noreste de Sudamérica, el representativo que dirige el neerlandés Stanley Menzo es miembro de la Concacaf por las notables diferencias de nivel que existen respecto a sus otros rivales de Sudamérica. En su debut en la Copa Oro, Cos-ta Rica tuvo que sobreponerse para vencer a los denominados Suriboys, entusiastas de la velocidad y las transiciones ofensivas.