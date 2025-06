La jubilada Jane Bailey, ex profesora de física y asidua a los museos, quedó fascinada al ver la batería negra y roja que perteneció a Keith Moon, miembro de la banda The Who, explicó la curadora principal.

Compiten por espacio en este almacén, extendido por más de 30 canchas de baloncesto, estanterías llenas de cerámicas, tapices, pinturas y juguetes del periodo Tudor.

Entre las exhibiciones también se encuentra el impresionante telón escénico diseñado para Le Train Bleu, una copia de un cuadro de Pablo Picasso creado especialmente para la producción de Ballets Rusos de 1924.

Una de las primeras visitantes del Storehouse fue la princesa Kate Middleton, patrona del V&A y entusiasta amante del arte, quien esta semana realizó una visita guiada.

La princesa de Gales describió la colección como ecléctica mientras utilizaba el sistema solicite un objeto para examinar un catálogo de muestras del reconocido diseñador textil inglés del siglo XIX William Morris, además de rollos de textiles ornamentados e instrumentos musicales.

Todas las piezas están disponibles para el público los siete días de la semana y pueden reservarse a través de un sistema en línea para una consulta privada en la fecha y hora de su preferencia.

El personal del museo está presente para supervisar mientras los visitantes, usando guantes morados, sacian su curiosidad y pasan tiempo con los objetos elegidos.