Miércoles 18 de junio de 2025, p. 3

En el Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado de la Biblioteca de México se presenta los fines de semana Invisible, danza-escucha contemporánea, coreografía que transita entre lo sensorial y lo emocional, creada con y para personas con discapacidad visual, pero abierta a todo público.

Original de la coreógrafa, bailarina y docente Karina Moreno (Ciudad de México, 1990), quien también la dirige, la pieza surgió como una búsqueda personal durante el último año de sus estudios en la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, y se ha convertido en un proyecto que cuestiona los límites de la percepción y la inclusión en las artes escénicas.

Fue estrenada en 2022 en el Centro de las Artes de Monterrey como parte del encuentro Otros territorios, y llegó a la Ciudad de México hace un año como una función piloto en el foro al que ahora regresa para ofrecer una temporada de ocho presentaciones, que concluyen el 29 de junio.

De acuerdo con su autora, el nombre de esta pieza alude a diversas situaciones: emociones ocultas, cuerpos excluidos de las academias de danza y una ciudad diseñada desde la hegemonía de lo visual.

“No me gusta etiquetarla como ‘inclusiva’. Es una investigación con la población no vidente, pero habla de lo humano: emociones, crisis y esos días cotidianos que todos atravesamos, tengamos o no una discapacidad”.

La idea nació cuando Karina Moreno, en la búsqueda de un movimiento más auténtico u honesto que la imitación de técnicas –lo que a su decir impera en la formación dancística– se acercó a la comunidad ciega por medio de la compañía Teatro Ciego Mx.

Desde mi perspectiva como bailarina, me interesaba cómo crear movimiento sin depender de la imitación visual. Al entrar en esa comunidad, advertí la manera radicalmente distinta en la que percibimos el mundo las personas videntes de las invidentes; descubrí que la relación de éstas con el espacio y los sentidos es muy distinta.

A partir de ello, la obra se construyó de forma primordial desde dos sentidos: el oído y el tacto, básicos en las personas con discapacidad visual, señala en entrevista.

Los cuatro intérpretes (las actrices Luz Adriana Carrasco e Isabel Contreras, ambas con debilidad visual, así como la violonchelista Maricarmen Graue y el actor Jesús Rodríguez, quienes padecen ceguera) guían sus movimientos con estímulos sonoros, la palabra y texturas en el piso, mientras una audiodescripción invita al espectador a imaginar la escena, no sólo desde la parte técnica, sino también la emocional.