Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de junio de 2025, p. 2

Alfred Brendel, uno de los grandes pianistas de la historia, expiró ayer a los 94 años. El austriaco de origen checo, considerado uno de los máximos intérpretes de Beethoven, Mozart y Schubert, falleció en su casa en Londres, donde residía hace más de medio siglo, rodeado de su esposa, hijos y nietos, quienes describieron la paz de sus últimos minutos.

Además de pianista, ejerció otras disciplinas: compositor, poeta, pintor, lector.

Siendo autodidacta, aprendí a desconfiar de todo lo que no había descubierto yo mismo , solía decir. Su sentido del humor se completaba con un carácter sencillo. Nunca cobró ínfulas.

Su biografía es de novela. Nacido checo, emigró con su familia a Polonia, donde padeció los horrores de la guerra y estuvo a punto de morir por congelamiento.

Una vez iniciada su vertiginosa carrera internacional como pianista, contrastaba sus placeres: viajar y ser sedentario. De manera semejante a Glenn Gould, su par, pasó buena parte de su vida encerrado en los estudios de grabación. Su discografía es descomunal.

La grabación de las obras completas para piano de Mozart le pertenece. Su repertorio giró alrededor de Bach, Haydn, Weber, Schumann, Liszt, Brahms, Mussorgsky y Schoenberg, aunque concentró su energía en tres autores en los que se hizo la máxima autoridad: Beethoven, Mozart y Schubert.

Fue el primer pianista en la historia que grabó toda la obra de Beethoven y Mozart. Sus discos póstumos incluyen una grabación en vivo de sonatas de Schubert, los cinco conciertos de Beethoven con la Filarmónica de Viena (la cuarta serie de grabaciones que hizo de este ciclo) y sonatas de Mozart.

Recientemente se publicó un disco con todas las sonatas de Beethoven para violonchelo y piano, con su hijo, Adrian Brendel.

Fue muy versado en los campos de la literatura, el lenguaje, la arquitectura y el cine. Entre sus libros destaca el volumen titulado Ausgerechnet Ich (Yo de todos los pueblos). Fue colaborador frecuente de The New York Times Review of Books, con artículos sobre Mozart, Liszt y Schoenberg.

Sus libros de poesía incluyen One finger too many, publicado en Estados Unidos por Random House, y tema del documental de la BBC titulado Alfred Brendel – Man and Mask.

El número de premios internacionales que recibió resulta incontable. Apreciaba en particular ser el tercer pianista en la historia en ser nombrado miembro honorario de la Filarmónica de Viena, una distinción que comparte con sus ilustres predecesores Emil von Sauer y Wilhelm Backhaus.