Sandra Hernández García

Enviada

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de junio de 2025, p. 29

Sichuan. Chongqin es una de las ciudades más raras de China, porque posee un diseño arquitectónico escalonado, de tal manera que cuando uno piensa que está a ras de suelo encuentra un puente que muestra que en realidad está a varios metros de altura.

Esta megalópolis de casi 32 millones de habitantes –más del triple de la Ciudad de México–, se encuentra en la provincia de Sichuan y es considerada un laberinto urbano, porque al haberse construido sobre una montaña, sus cientos de edificios pueden ser utilizados como entradas que conectan con otros niveles de superficie.

En esta ciudad los mapas digitales no son de mucha ayuda, porque no consideran los pasadizos que la gente común ya conoce; por ejemplo, para encontrar un determinado hotel se debe ingresar por un edificio que es público, subir al piso 8 para salir a un nuevo nivel, atravesar un parque y luego volver a subir otro edificio hasta el piso 23 donde se encuentra la habitación. Una persona que no conoce estos secretos puede tardar hasta una hora en encontrar el camino correcto.

El diseño urbanístico respeta la orografía de la zona, por lo que las autoridades decidieron adquirir unos pisos de un edificio habitacional para construir una estación de Metro que literalmente atraviesa el inmueble. Se trata de la estación Liziba de la línea 2, que cruza el inmueble donde fueron colocados diversos mecanismos antirruido para no molestar a los residentes de los pisos superiores. Sin embargo, el problema no es el sonido del Metro por sí mismo, sino la presencia de los miles de turistas que a diario abarrotan la entrada de la estación para tomar fotos y videos.