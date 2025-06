V

erdades de fuego. En la pieza Resissste, compuesta en 2007 por Margarito de la Peña, uno de los 40 temas de la recopilación Canciones de la resistencia magisterial popular en México, el artista canta: “Resissste, resissste, resiste a la Ley del Issste / los diputados y senadores, sin conocerla la han aprobado / y la maestra, del sindicato, por los maestros no ha hecho nada / está esperando que Calderón, nos mande a todos a la tiznada…. ” (https://shorturl.at/CPabt).

Casi 18 años después, como lo hicieron entonces, los nuevos trovadores del movimiento componen e interpretan, al calor de la protesta, melodías con el mismo tema: el rechazo a la Ley del Issste de 2017. Como modernos juglares, las cantan en el plantón, en las acampadas, en marchas y mítines. Las piezas se suben a Facebook o se difunden en formato MP3 en chats y cadenas de WhatsApp.

Es el caso del profe Isael Villa de Jesús. Originario de Atoyac de Álvarez y egresado de la normal de Ayotzinapa, estuvo 16 días en el plantón nacional de la CNTE, representando al contingente de la sección 26 de San Luis Potosí. De allí nació la pieza en estilo nueva trova Maestros insurrectos: la hora de la verdad, escrita desde las entrañas de la lucha y la dignidad colectiva, inspirada en una tonada que escuchaba como estudiante en la Raúl Isidro Burgos.

Allí, Isael canta: Nos prometieron justicia, / nos juraron abrogación, / nos hablaron de un futuro / sin traición ni corrupción. / El Issste del 2007 / es una herida que no cierra. / Nos robaron el retiro / nos arrebataron la fuerza. / Nos dijeron que esperáramos, / que aguantáramos la ofensa. / ¡Pero el maestro ya no espera, / ya no firma su condena! / Hoy peleamos codo a codo / por la digna abrogación / de esa infame Ley del Issste / que vendió nuestra pensión (https://shorturl.at/d2w9x).

Acompañado de la guitarra, desde el Zó­calo de la ciudad, otro docente interpreta una chilena: Muy justas son sus de­mandas / nadie lo puede negar / abrogación de las leyes / de corte neoliberal / Esa Ley de 2007 / que nos roba las pensiones / la que permite a unos bueyes / manejar 7 billones … Sigue: Las afores y las umas/esconden perversidad / hacen negocio privado / a los dueños del capital / El Estado les entrega / monto de 7 billones / entrega lo que no es suyo / es de los trabajadores / son ahorros colectivos / para el fondo de pensiones .

En el marco de las jornadas de lucha que desde 2024 prepararon el paro de 24 días de la CNTE, recuperando rimas y frases comunes de la lucha magisterial y programando la música y voz con inteligencia artificial, el doctor en pedagogía Lev Velázquez compuso una rola de hip hop Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Con rabia, advierte: Luchando, también estoy enseñando / En la calle soy protesta / pero en la escuela soy propuesta / Cuando te exijo ¡No a la UMA! / no dices ni una sola palabra / mi pensión se la sigues entregando a las Afore / Soy maestro de la CNTE / luchador independiente / la realidad no me es indiferente .

Durante tres semanas y media, la mú­sica (y la danza) arropó al plantón magisterial del Zócalo en las tardes y noches que los aguaceros y granizadas permitían cierta calma. De modo simultáneo, en tiendas de campaña, con un café de olla en las manos, los docentes tocaban el cancionero de la resistencia, desde En pie de lucha (https://shorturl.at/EglbX) hasta el Son de la barricada (https://shorturl.at/CUWYz). O a ver a Jorge García, del grupo Follaje, autor del clásico Ruta 100 (https://shorturl.at/e7P7q), echarse un blues en un palomazo con la Resistencia de México.