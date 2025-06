▲ La encuesta escuela por escuela no incluyó el sentir de todos los profesores, ya que estaban en paro, argumentan. Foto La Jornada

Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Martes 17 de junio de 2025, p. 14

Ante el anuncio del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, de que se modificará la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), dos semanas después de realizar la encuesta escuela por escuela, profesores y directivos señalaron que no todos participaron en tal instrumento porque estaban en paro, y no se han dado a conocer los resultados, por lo cual lo vamos a cuestionar, porque no tiene el sentir de todos los docentes .

La Usicamm es un órgano administrativo desconcentrado creado en 2019 con la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, adscrito a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que tiene a su cargo las atribuciones para el ingreso de los nuevos docentes, el reconocimiento o promoción horizontal (concursar por una categoría más alta y un mejor salario) y para la promoción vertical (para ocupar puestos de director o supervisor).

Pedro Hernández, dirigente magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), recordó que una demanda central en la promoción de carrera de los maestros es otorgar plazas a los normalistas egresados, como sucedía antes.

Indicó que estos egresados están en desventaja ante los universitarios, pues entre los requisitos para obtener una plaza se incluye tener experiencia laboral y una cierta cantidad de cursos, por lo cual, los normalistas no suelen quedar en los primeros lugares y son pocas las plazas que se otorgan.