Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 17 de junio de 2025, p. 13

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) regularizará viviendas por medio de un esquema de renta con opción a compra, destinado a quienes viven en casas en las que dejaron de pagar sus financiamientos con el instituto, o incluso a quienes han ocupado viviendas abandonadas, pero que no son los propietarios ni derechohabientes.

La dependencia calcula que hay 843 mil viviendas del Infonavit con problemáticas. Tras un censo en 168 mil de esas propiedades, se detectó que 23 mil están abandonadas o vandalizadas , y 145 mil están habitadas, algunas por quienes no pagaron su crédito, pero la mayoría por gente que, no teniendo vivienda, las vio desocupadas y las está ocupando de manera irregular , detalló el director general del instituto, Octavio Romero Oropeza.

En la conferencia de prensa matutina de ayer en Palacio Nacional, el funcionario federal señaló que la idea es que ya no haya desalojos como se acostumbraba anteriormente, hasta que fue prohibido por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para atender los casos de vivienda irregular, explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó hablar con cada uno de estos que están dentro de las viviendas y buscarles una solución .