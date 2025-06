Es uno de los ex lugartenientes del cártel de los Arellano Félix, conocido, según las investigaciones, por mandar a disolver a sus rivales en sosa cáustica. En junio la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de El Teo, por su responsabilidad penal en el delito de delincuencia organizada. Sus abogados tramitaron la demanda el 9 de mayo ante el juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en el estado de México, donde también reclamaron la extradición y la desaparición forzada de su cliente.

Sin embargo, la semana pasada la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo declaró el sobreseimiento y dio por no presentada la demanda, ya que Teodoro García no la ratificó. El 11 de junio la juzgadora informó que el quejoso manifestó lo siguiente: Me desisto en este momento del presente juicio de amparo a mi más entero perjuicio .