Martes 17 de junio de 2025, p. 6

Magistrados electos del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), de la sala superior y de las regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se deslindaron de cualquier acuerdo para la inclusión de sus nombres en los acordeones distribuidos para la elección de juzgadores.

No obstante, aseguraron que no se puede demostrar la injerencia o inducción de estas guías en los resultados, como han señalado los consejeros electorales Martín Faz y Arturo Castillo en las sesiones para declarar la validez de la elección.

Fue un mecanismo que encontraron los mismos ciudadanos y grupos sociales para facilitar el voto, pero no eran obligatorios; el sufragio fue libre y secreto. Hubo legitimidad y los acordeones me parecieron una buena herramienta de orientación, que no obligó a nadie, que no violó el secreto del voto, porque cada quien lo recibió o no , subrayó Bernardo Bátiz.

Celia Maya comentó que no hay nada que se pueda ocultar. Lo que pasó en la elección del primero de junio es una prueba de que fue un ejercicio aceptado por la población, porque acudieron a votar en un proceso que se dio en libertad y en paz .

Entrevistados por separado en el INE, después de recibir su constancia de mayoría, los magistrados que formarán parte del TDJ rechazaron que los acordeones tan criticados hayan influido en los votos que obtuvieron, y que por eso quedaran en los primeros lugares.