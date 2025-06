¡P

lop! El señor Trump decidió regresar a Washington y dejó tirada la reunión con sus colegas de los países industrializados del G-7 en Canadá. Ya había adelantado una crítica: estaba en desacuerdo con que hubieran sacado del grupo a Rusia. Mas ése no fue el motivo de su repentino cambio de planes. Su secretaria de prensa Karoline Leavitt explicó: El presidente Trump tuvo un día excelente en el G-7, e incluso firmó un importante acuerdo comercial con Reino Unido y el primer ministro Keir Starmer. Se logró mucho, pero debido a la situación en Oriente Medio, el presidente Trump se marchará esta noche después de cenar con los jefes de Estado . La situación a que se refiere, como el mundo sabe y teme, es que entró a su quinto día de duración la guerra entre Irán e Israel, y la posición de Trump es la misma: no permitirá que los iraníes tengan armas nucleares. El conflicto se está saliendo –o ya se salió– de control.

Claudia sigue su agenda

Este martes, Trump había concertado varias reuniones incluyendo una con la presidenta Sheinbaum. De acuerdo con la nota de nuestra compañera y enviada especial, Alma E. Muñoz, su agenda continuará: tiene reuniones bilaterales con los jefes de Estado de India, Alemania y la presidenta del Consejo Europeo, además de su intervención en la plenaria del G7. Hay otra cita con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien la invitó, y el tema será el T-MEC. Claudia no tenía planes de asistir a la cena de anoche, donde estaría presente Trump. Así que el encuentro cara a cara sigue posponiéndose.

Negocios prosperando

Los hijos del presidente Trump no pierden el tiempo. Presentaron su nuevo negocio: se trata de una red de telecomunicaciones y un teléfono celular. ¿Cuál será la marca? Trump, obviamente. El servicio de la red telefónica tendrá un costo mensual de 50 dólares (mil pesos) y el aparato saldrá a la venta en 500 dólares (alrededor de 10 mil pesos). Esperan vender varios millones porque muchas personas querrán tener un celular que lleve el nombre del empresario-político. Otras no, por supuesto. Es una franquicia en la que la familia Trump cobra por utilizar su nombre. No han informado dónde será fabricado, pero seguramente será en China, porque el celular, tipo android, costaría alrededor de 2 mil dólares si lo hacen en Estados Unidos.