David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 17 de junio de 2025, p. 24

Nueva York y Washington., El gobierno de Donald Trump ordenó intensificar las detenciones de indocumentados en las principales ciudades del país, acusando que sus gobiernos demócratas –que abren las fronteras a extranjeros– son parte de un complot de izquierda radical con el propósito de destruir a este país, a excepción de las industrias agrarias, hoteles y restaurantes, incluyendo tácticas que algunos consideran desapariciones .

Operaciones de captura y detención de inmigrantes de alto perfil–algunas manejadas como si fueran espectáculo– en diferentes ciudades y pueblos del país, se realizan por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y agentes de Investigaciones de Seguridad Interna, HSI, con rostros cubiertos y rehusando mostrar identificación oficial que incluya nombre y número, como si fueran operaciones clandestinas.

Pero en algunos casos se emplean tácticas aún más extremas que el periodista Jonathan Blitzer, de The New Yorker, califica de desapariciones . Explica que no hay documentación real sobre la evidencia que se está utilizando contra la gente acusada de ser parte de pandillas, y hemos visto a personas básicamente ser desaparecidas sin ninguna rendición de cuentas . Afirma que algunos de éstos ya estaban dentro del sistema de tribunales de migración y que de repente se esfuman de los registros... en tiempo real .

Blitzer agrega que lo anterior está sucediendo con personas sin ningún antecedente criminal, que ingresaron a este país bajo las reglas e instrucciones del momento, esperando una audiencia ante un juez sobre sus casos de asilo. “Pero el gobierno de Trump ha interrumpido dichas condiciones y propala que no les importa, que acusarán a quien sea –con evidencia no demostrable– de pertenecer a una pandilla criminal, y con ello justifican enviarte a una prisión a donde ya no hemos visto ni escuchado más de estos hombres.

“Estamos entrando en un terreno que, pienso, no tiene precedente. Todo, sin importar la condición legal de cada acusado ni obedecer los tribunales o el proceso debido. Eso es nada menos que la suspensión del imperio de ley…. Y eso, eventualmente, afectará a todo estadunidense…. Es espantoso.”

De hecho, David Bier, director de investigaciones sobre migración del conservador The Cato Institute, revisó las casos de 240 venezolanos enviados por el gobierno de Trump a la famosa megaprisión en El Salvador, y descubrió que por lo menos 50 de ellos llegaron a Estados Unidos con documentos y jamás violaron las leyes migratorias.

El mayor problema para el presidente y su gobierno es que, en sentido contrario a la retórica oficial, no hay tantos migrantes con historial criminal violento. De hecho, los indocumentados cometen menos delitos que los ciudadanos de Estados Unidos. Aunque el gobierno ha repetido que su principal objetivo es detener y deportar a criminales , menos de 10 por ciento de las personas sin papeles de residencia detenidas por ICE desde octubre del año pasado han cometido delitos graves, reportó CNN.