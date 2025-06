En 1971, con un nuevo grupo y en busca de nuevos sonidos para el rhythm and blues, grabó el tema de su autoría: Viva Zapata, mezcla del género mencionado y mariachi. En 1975 se afianzó internacionalmente con su proyecto Mr. Loco, ganador del Gran Premio del The 6th World Popular Songs Festival Nippon Yamaha, en Tokio, Japón, cuya propuesta musical consistía en combinar los sonidos latinoamericanos con el anglosajón, algo completamente revolucionario en aquella época. La reñida terna se dio entre 36 países, alternando con estrellas como Henry Mancini, Billy Conti y Elthon John, entre otros grandes. Al correr de 1977, gracias al éxito y creatividad de Rafa su grupo se trasladó al Festival de la Palma en Mallorca, España, donde obtuvo el segundo lugar con el tema de su autoría Nuevo amanecer.

Como parte de esa gira –tocando en el Whisky a Go Go de Sunset Boulevard– alternó con grupos como los Them, de Van Morrison, Byrds, de Gene Clark y The Doors, de Jim Morrison, quienes solían abrir el show.

Una particularidad de Los Locos del Ritmo fue su decisión de cantar en español, sin que nadie se los dictara, amén de que, como otros contemporáneos, lejos de hacer meras traducciones, se apropiaron de los temas para cantarlos con idiosincrasia mexicana, volviéndolos únicos.

Rafael Acosta recordaba: “En las fiestas sí cantábamos en inglés puros covers. Pero cuando Orfeón nos firmó, vimos que no íbamos a poder competir con Elvis Presley o Little Richard: tuvimos claro que debíamos cantar en español; no lo pensamos tanto, era algo que estaba en el ambiente: la estadunidense Gloria Ríos, aunque no hacía en realidad rocanrol, ya había versionado a Bill Haley (El Relojito, 1956) y Los Llopis, cubanos, a Presley (Estremécete, 1959). Pero también era ya una necesidad cantar en nuestro idioma sobre lo que vivíamos; no sólo tocar covers, sino hacer nuestras propias canciones. Fue algo muy natural”.

La música de Rafa ha sido parte de más de una docena de bandas sonoras cinematográficas, tanto mexicanas como extranjeras, entre los que destacan: Güeros (2014), Al acecho del leopardo, El brassier de Emma (2007), Nacho Libre (2006), Siete mujeres, un homosexual y Carlos (2004), Tres mujeres en la hoguera (1976), Twist, locura de juventud (1962) y Limosneros con garrote (1960).

Desde 1995 y durante dos años ininterrumpidos condujo el programa radiofónico que tituló A Woop Bop a Looma a Woop Bop Boom!!!.

El 14 de febrero de 1996 convocó a destacados rocanroleros para el evento Amor es rocanrol, concentrando a más de 30 mil personas en la Plaza de Toros, donde se presentó de forma estelar con su grupo.

En 2000 coordinó el Festival 40 Años de Rocanrol, efectuado en el Zócalo de la Ciudad de México y que reunió a más de 60 mil asistentes.

Rafael Acosta está considerado uno de los músicos y compositores con mayor experiencia en el movimiento del rocanrol a nivel hispanoamericano. Es un artista que comprendió que la música no es sólo una cuestión de vender discos, sino que forma parte de la vida de la gente que la escucha y la hace propia.

El Baterista de las Américas –como solía llamarlo el cantautor Palito Ortega– tenía más de 60 años de trayectoria musical ininterrumpida, con presencia en los escenarios, bajo el brazo llevaba su libro autobiográfico y estaba planeando un nuevo proyecto discográfico como solista, además de alternar presentaciones con su inseparable banda de rocanrol Rafael Acosta y sus Locos.