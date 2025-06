▲ Ahorradores de Came se manifestaron ayer por la mañana en la Avenida de los Insurgentes. A su vez, ex trabajadores de la financiera que afirman haber sido despedidos de manera injustificada y sin finiquito anunciaron que harán lo propio este martes. Foto Julio Gutiérrez

Martes 17 de junio de 2025

Durante 180 días, las autoridades investigarán qué sucedió con Came, financiera intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y definirán si la institución es puesta en liquidación o se restructura, informó un grupo de ahorradores que ayer tuvieron una reunión con funcionarios de la dependencia.

Los afectados, quienes fueron atendidos luego de bloquear por media hora Avenida de los Insurgentes, en la capital del país, señalaron que no aceptarán que Came sea declarada en quiebra, ya que eso beneficia a los responsables , pero mientras se define qué sucederá seguiremos sin dinero, viviendo de prestado y endeudados .

Mañana, ex empleados de Came que no recibieron finiquitos y fueron despedidos injustificadamente se manifestarán fuera del nuevo domicilio fiscal de la financiera.

La CNBV dio a conocer el viernes pasado a las 20:45 horas que Came había sido intervenida, decisión que se tomó el 9 de junio luego de valorar una serie de elementos que denotan irregularidades contables que ponen en riesgo los intereses de los ahorradores .

La financiera no reportaba información desde enero; cerró sucursales, cambió de domicilio y dejó a más de un millón 300 mil clientes sin acceso a sus recursos. Su nivel de capitalización reportado al cierre de diciembre era 40 veces inferior al mínimo requerido para operar.

A finales de marzo, un grupo de ahorradores comenzó a exigir respuestas de las autoridades y a manifestarse para exigir su dinero. Acudieron dos veces a las oficinas de la CNBV y en ambos casos fueron atendidos.

Este lunes, luego de darse a conocer la intervención, alrededor de 30 ahorradores volvieron a las oficinas de la autoridad supervisora y a las 10:10 horas bloquearon Avenida de los Insurgentes –frente a Plaza Inn– a fin de tener información actualizada de las investigaciones.