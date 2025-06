Adriana Díaz Reyes

Martes 17 de junio de 2025, p. a12

La eliminación de las pruebas de 20 kilómetros y relevos mixtos de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 fue un duro golpe para los andarines mexicanos. Luego de cosechar siete de las 10 preseas que tiene la disciplina en dicha distancia, los marchistas han tenido que reinventarse y buscar opciones para subir al podio.

Es una lástima que quiten pruebas de tanta tradición, no sólo en México, sino en todo el mundo. No estoy de acuerdo con lo que se decidió, pero no podemos hacer nada como atletas y tenemos que adaptarnos a los cambios , dijo el andarín José Luis Doctor.

No es la primera vez que la marcha atlética sufre modificaciones en el programa olímpico. En Tokio 2021, la histórica prueba de 50 kilómetros fue eliminada después de haber estado presente desde Los Ángeles 1932.

Este golpe será difícil de asimilar, principalmente para los medallistas. No entiendo cuál es el objetivo de los cambios porque primero quitaron los 50 kilómetros, luego se compitió en relevos mixtos y ahora se pelearán medallas en una nueva prueba de medio maratón marcha. Tendremos que esforzarnos al doble y aprender durante el ciclo , añadió Doctor.

La intención de los cambios, justificó World Athletics, es hacer las pruebas más entendibles para los aficionados y animar a más personas a practicar la disciplina. La idea es que las marcas de la caminata se comparen con las que se consiguen en las carreras para que el aficionado perciba el valor de completar marchando una media maratón en menos de una hora y 20 minutos en el hombre y de una hora y media en la mujer.