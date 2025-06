Juan Manuel Vázquez

Martes 17 de junio de 2025, p. a10

A pesar de las amenazas de arrestos y las alertas de que tuvieran cautela, miles de migrantes sin documentos acudieron al primer partido de la selección mexicana en la Copa Oro. Muchos de ellos reconocían que sentían miedo –el riesgo era muy alto–, pero aun así estuvieron presentes el sábado pasado en el estadio SoFi, en Inglewood, California, muy cerca de Los Ángeles, uno de los escenarios donde la tensión alcanzó registros peligrosos por la persecución del gobierno de Donald Trump.

Aun así la afición mexicana ahí estaba , enfatiza Miguel España, quien fue seleccionado nacional en el Mundial de México 1986 y también se desempeñó de entrenador de los Pumas de la UNAM que jugaron la final de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors en 2005.

Había recomendaciones de que los aficionados mexicanos sin papeles no fueran a los estadios por el peligro latente de ser arrestados, pero aun así decidieron correr el riesgo. Es una población que está con la selección en las buenas y en las malas; son capaces de cruzar todo Estados Unidos y pagar boletos muy caros con tal de ver un partido de futbol, porque es algo más que eso para ellos: hay algo que llevan adentro y que lo sienten muy profundo , agrega España.

Desde hace décadas el futbol mexicano encontró un mercado muy lucrativo en la población migrante, o descendiente de ésta, en Estados Unidos. En 2002, la Federación Mexicana de Futbol se asoció con la empresa Soccer United Marketing para promover al Tricolor en aquel país, lo cual ha generado ganancias millonarias por los frecuentes partidos amistosos –y también crítica por el usual bajo nivel de éstos– y que ha servido también para el desarrollo de este deporte en aquel país.

Miguel España recuerda su experiencia previa al Mundial de 1986, durante el cual –relata– empezó a consolidarse esta relación entre la comunidad migrante y la selección nacional como un referente que les permitía reconocerse. El Tricolor no sólo fue entonces el equipo de futbol de su país, sino también un símbolo identitario, un acontecimiento que les conectaba con la sociedad y la cultura que habían dejado del otro lado de la frontera.

En ese momento se empezó a abrir ese mercado y se fue haciendo cada vez más grande y lucrativo , plantea España; también eso contribuyó al crecimiento del futbol de Estados Unidos, porque vieron allá que era un segmento que no se había explotado aún .

La base del éxito comercial

Por eso mismo, a España le resulta incomprensible que no haya una declaración más solidaria con ese pueblo expatriado que ha contribuido para que el futbol mexicano alcance la fortaleza económica que tiene en la actualidad. Y todavía más: es desalentador que no se les reconozca a esos migrantes que se exponen por estar con una selección que no siempre les ha dado los mejores resultados , y que hoy representan la base del éxito comercial y a quienes sólo se les ve como clientes cautivos.