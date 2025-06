En qué me gusta pasar el tiempo: leer, ver películas, revisar el periódico, hablar con mis amigos, en ver pasar el tiempo como una miniserie.

Recientemente, al revisar el archivo de Monsiváis en la Monsiteca, bajo la dirección de Javier Castrejón, encontré unas respuestas garabateadas en lo que parece una fotocopia de una encuesta escolar pero que termina convirtiéndose en un ejercicio de escritura monsivaíta. Ecos de esas respuestas se encuentran en algunas de sus crónicas o de allí las tomó. A continuación, reproduzco parcialmente sus respuestas, no sólo para recordar su agudo sentido del humor, sino también porque son, a su manera, un autorretrato hecho a vuelapluma:

Sentido de dicha: mi vida sin el teléfono.

¿Qué quería ser de niño?: lector de tiempo completo.

¿Qué quisiera ser ahora?: senador de la República para tener todo el tiempo libre.

¿Por qué vive en la ciudad que vive?: por falla del destino.

El animal que más admiro: el gato porque administra caprichosamente su tiempo.

Mis escritores de prosa preferidos: Borges, Isherwood, Cervantes, Dickens, Paz.

Mis escritores de poesía preferidos: Whitman, Shakespeare, Eliot, Gorostiza, Villaurrutia, Sabines.

¿Qué estoy leyendo actualmente y por qué?: Tinísima, de Elena Poniatowska. Porque de antemano lo califico como un gran libro.

Mis héroes de ficción preferidos: Sally Bowles, de Adiós a Berlín; Pickwick, de Los papeles de Pickwick; Pedro Páramo.

Mis héroes de la vida real: Martin Luther King, Gandhi, Christopher Isherwood, Ricardo Flores Magón, Ignacio Ramírez.

Mis músicos preferidos: Mozart, Bach y lo que dicte la velada.

¿Qué nombre me hubiera gustado que me pusieran?: uno distinto cada día para cada día del año para que en algo justificase mis problemas de identidad

¿Qué detesto más en el mundo?: la crueldad para con los animales: la cacería, las corridas de toros, las peleas de perros.

¿Qué dones naturales me gustaría tener?: los que me atribuyen.

Hace 15 años falleció este escritor que me hizo reír y sentir la inteligencia como algo material. Su diálogo socrático, armado con preguntas, casi materializaba el ambiente. Por eso para recordarlo me pregunto ahora qué observaría en las redadas antinmigrantes y en el No Kings más allá de lo evidente; qué, en las posturas sionistas de académicos de izquierda; qué, detrás de la captura de El Mayo Zambada; del affaire del Multiforo Alicia amenazado al estilo Trump; de los 8 millones de audiencia de los medios públicos presumidos desde la mañanera frente a los 3 de La Rosa de Guadalupe; del Chat GPT; de las buscadoras o de la incorporación de los impresentables de antaño a la nueva clase política que enarbola la transformación del país vía credenciales de Morena.