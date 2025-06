De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 17 de junio de 2025, p. 3

Con una asistencia que superó 60 mil visitantes, concluyó Original: Encuentro de Arte Decorativo y Utilitario, en el Complejo Cultural Los Pinos, donde participaron 200 colectivos, del 12 al 15 de junio.

El encuentro, organizado por la Secretaría de Cultura federal, reunió a 247 artesanos de 28 estados del país, con la finalidad de ofrecer sus productos sin intermediarios, lo cual les permite obtener mayores ingresos y más visibilidad.

Algunos de los creadores incluso agotaron sus productos antes del día final de esta iniciativa, tras lo cual colocaron en sus espacios un letrero que decía: Todo vendido .

En esta edición se exhibieron piezas únicas que combinan funcionalidad, estética y saber ancestral. Había alfarería y cerámica, fibras vegetales, madera, textiles, metalistería, maque y laca, lapidaria y cantería, cartonería y papel, vidrio y arte wixárika, todo repartido en siete módulos.

La distribución permitió al público adquirir, platicar y entender de primera mano la complejidad que conlleva la creación de estas piezas.

Entre los artesanos que se vieron beneficiados por las ventas está Alcibiades Camilo Altamirano, de San Agustín Oapan, Guerrero, quien vendió su última pieza el sábado por la tarde. No conocía Original; sólo traje 40 piezas. Vengo de una feria en Ixtapan, y ahí no vendí, pero aquí ya acabé , comentó.

Eulalia Gallardo Hernández, de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, quien aprendió a trabajar la alfarería mixe con su suegra, comentó: No me puedo quejar, he vendido bien, traje tres cajas llenas (de cántaros, candelabros, vasos, figuras de búhos y vasitos mezcaleros) y ya vendí dos , y la tercera va avanzada , comentó.

Desde Amatenango del Valle, Chiapas, la tierra que vio nacer a los jaguares de barro, Ángela López Pérez trajo cacerolas, palomas, gallos y jaguares de diferentes tamaños elaborados por las manos de las 10 mujeres que integran el colectivo Cerámica Cielo: No sólo yo estoy vendiendo, sino que todo mi grupo, traigo su mercancía para que mejoremos todas .