Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Martes 17 de junio de 2025, p. 2

Mediante el proyecto de poesía visual Cartas a Werner Brunner, el artista Daniel Alcalá Guzmán (Piedras Negras, Coahuila, 1974) rinde homenaje al escultor y arquitecto Mathias Goeritz, figura clave en la renovación del arte y la arquitectura en México durante el siglo XX, por su visión vanguardista y espiritual.

Con 30 piezas elaboradas en papel recortado, vinil y elementos como oro y cemento sobre tela, Alcalá construye un entramado de referencias históricas, vínculos entre México y España, y guiños a figuras como Mario Pani, Félix Candela y Vicente Rojo.

En entrevista con La Jornada, Alcalá Guzmán contó que la idea de entablar un intercambio epistolar con Goeritz surgió de su interés por el paisaje, pero el construido, no tanto el natural . Esa inquietud lo llevó a investigar sobre arquitectura moderna en México y sus protagonistas: Luis Barragán, Ignacio Díaz Morales y, finalmente, Goeritz.

Detalló que, tras explorar la pintura, la escultura, la arquitectura y la instalación, se interesó por la poesía visual que Goeritz practicó con fuerza en diálogo con vanguardias internacionales. “Él siempre estuvo muy cercano a los movimientos del arte en el mundo. Una de sus facetas más conocidas fue la poesía concreta –en boga en Europa y Sudamérica en aquel momento–, de la cual fue uno de los precursores en México.

Para mí fue una revelación la poesía visual, porque me gusta la idea de que ya no importa tanto lo que dices con la palabra, sino el texto como imagen. Esa idea de jugar con los textos y hacer juegos visuales me interesa mucho , agregó.

Misivas artísticas

En Cartas a Werner Brunner −primer nombre y segundo apellido de Mathias Goeritz, que el artista usó como seudónimo–, las 30 obras están concebidas como cartas visuales , en un intento de fomentar un diálogo con él y su tiempo, sobre temas como arquitectura, arte y modernidad.