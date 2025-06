Agregó que han detectado a personas que no cuentan con las credenciales emitidas por esa dependencia y que aun así operan como franeleros.

Refirió que las acciones para erradicar estas prácticas en las calles de Coyoacán ha generado bloqueos que dirigen cabecillas de los franeleros, incluso una recomendación en la quinta visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH) solicitó que no hicieran acciones que violentaran las prerrogativas de estas personas, pues están regulados por la Secretaría del Trabajo.

Consultada sobre el tema, dijo que han encontrado diferentes obstáculos que van desde los vacíos legales, además de la credencialización hecha por la Secretaría del Trabajo para que realicen esta labor asalariada en determinados horarios, así como de los mismos vecinos, quienes no hacen el acompañamiento de sus denuncias.

Ni los multan

Luego, cuando realizan las detenciones, al no ser un delito, los viene viene continúan e incluso muchos salen sin recibir alguna sanción.

Sí se ha remitido a personas, tratamos de no violentar los derechos humanos, cuando nos dicen que hay un franelero y cuenta con un gafete les pedimos solamente que sea dentro del horario; los que no, son remitidos a la justicia cívica, pero como te comento, no es un delito, les hacen un estudio socieconómico, todo lo que sigue el protocolo, pero pues vuelven a salir.

La Jornada informó ayer de la proliferación de grupos de franeleros que se ha extendido en 14 de las 16 alcaldías capitalinas; sin embargo, en cuatro se concentra el mayor número: Cuauhtémoc, Coyoacán, Álvaro Obregón y Tlalpan, donde controlan muchas calles, imponen altas tarifas y en algunos casos agreden a conductores y dañan vehículos por no aceptar sus condiciones.