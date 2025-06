E

l martes pasado visité la escuela judicial que se encuentra en un hermoso edificio que el Poder Judicial tiene en San Lázaro. Estuve primero en la biblioteca, donde la amabilidad de la directora y de la responsable de los libros, me permitió admirar un amplio recinto, con mucha luz y muchos títulos ordenados en los anaqueles, mesas y sillones cómodos para la lectura y para la consulta de los ejemplares. Me admiró también que había un inesperado y acogedor espacio especial para obras infantiles, con muebles especiales para que los pequeños lectores puedan escoger los que les gustan y leerlos o iluminarlos con crayones. Fue lo que más me gustó.

Terminada la breve visita a la biblioteca me condujeron al auditorio de la escuela donde se entregaron los reconocimientos a magistrados y jueces en reconocimiento a su carrera en el Poder Judicial federal.

En la mesa del estrado estábamos la presidenta de la Suprema Corte, al centro, dos ministros más y tres integrantes del Consejo de la Judicatura, uno ellos quien esto escribe.

Ahí fue todo distinto, tuve sólo cinco minutos para hablar y me costó trabajo hacerlo por los gritos y las interrupciones de algunos de los asistentes distribuidos especialmente al fondo del recinto. Es de justicia aclarar que los gritones que intentaron impedir mi intervención eran ruidosos, pero estaban en minoría. Pude decirles que la reforma judicial era necesaria y que fue una revolución que cambió de fondo a este tercer poder, anteriormente el único que no se elegía por voto popular y, por tanto, se mantenía como una isla aristocrática en un mar de democracia. No tuve entonces, por la gritería, oportunidad de hablar de la independencia judicial pero nunca es tarde para hacerlo.

Vamos por partes, los jueces resuelven conflictos entre partes y, por tanto, dan la razón a uno de los litigantes y se la niegan al otro. En los juicios, según las materias, hay actores y demandados, parte acusadora y defensora, quejosos y autoridades responsables, siempre partes con puntos de vista encontrados.

El juez está al centro; debe ser imparcial, tiene que escuchar a los litigantes, atender sus argumentos y alegatos, valorar las pruebas que se le presentan y finalmente con imparcialidad dictar sentencia y decidir quién tiene la razón.

Tradicionalmente los integrantes de la Corte eran designados a propuesta del Ejecutivo y aprobados por el Legislativo; magistrados y jueces, ingresaban al Poder Judicial por nombramientos y en su carrera ascendían según méritos y según calificaciones en pruebas especiales; ahora todos serán electos.