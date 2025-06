A

unque parezca imposible de lograr en estos momentos de ira de parte del presidente Donald Trump hacia México, un camino certero y definitivo que existe para resolver la situación tan lacerante y las vicisitudes e infamias que padecen las y los migrantes de nuestro país es: a) convencer al presidente Donald Trump, con argumentos sólidos y muy bien sustentados para que cesen sus afanes y sus determinaciones represoras como actitud sustancial para establecer un clima de paz y de tolerancia relativa –temporal, si se quiere– con base en la importancia que tienen sus aportaciones a la economía de Estados Unidos y a la de los países de donde son originarios, mientras se articula una nueva política pública basada en la realidad económica de las empresas y de la economía estadunidense en general; y de cara a la realidad social y también económica y financiera de los países del tercer mundo latinoamericano.

b) Alentar a los sectores productivos y a los integrantes del Poder Legislativo de allá para que promuevan y exijan una nueva política migratoria, y que se considere releer, reactivar y actualizar las frustradas iniciativas de reforma migratoria de los ex presidentes Barack Obama y Joe Biden, que no aprobó el Senado y que planteaban regularizar la estancia de mucho más de 10 millones de compatriotas e incluían también el restablecimiento de amplios programas y acuerdos en favor de miles de trabajadores temporales que pudieran ser contratados legalmente.

Pareciera imposible e ilusorio lo que propongo, pero estoy seguro de que no lo es, aunque sí presenta muchas dificultades, pero como dijo recientemente el ex presidente William Clinton, ellos necesitan a nuestros migrantes, y como expresan los adagios mexicanos: no hay peor lucha que la que no se hace y la esperanza muere al último . Así que habrá que acelerar el paso para luchar diplomáticamente y esperar la decisión política.

El ex presidente Ronald Reagan, de afiliación republicana, durante su desempeño logró la aprobación de lo que hoy se valora como la reforma migratoria más importante y trascendental que se haya hecho en el vecino país del norte en toda su historia, la cual derivó en muchísimos beneficios, pues este ex actor californiano regularizó a muchos millones de latinos indocumentados, siendo la mayoría de ellas y de ellos de origen mexicano.

Pues bien, en mi opinión no hay mejor camino en aras de una paz estable y duradera en este tema tan importante para nuestro país y para Estados Unidos.

Se requieren intervenciones quirúrgicas de gran calado en materia de migración para resolver –o por lo menos para atenuar– el drama y la odisea de nuestros paisanos. Por lo pronto, se debe tratar con respeto a su dignidad a las personas, no perseguirlas, no reprimirlas, no encarcelarlas y no repatriarlas. ¡Que cese la violencia física y verbal!, y que se regrese a la política del buen vecino, con buen trato y buenas maneras.