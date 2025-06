H

ay años en los que pasa poco, y hay semanas en las que pasan años enteros. Las últimas dos han constituido la mayor regresión en materia de derechos civiles para la población hispana en la historia. Las redadas de ICE, particularmente las de Los Ángeles, han funcionado como teatro del terror para los mexicanos en Estados Unidos que trabajan y viven sin papeles. Las imágenes han sido dolorosas, crueles. La ejecución del plan ha sido brutal: pegando ahí donde duele, rompiendo familias, tomando por sorpresa a la gente en un restaurante, en una ferretería, en un partido de futbol.

Las detenciones han tenido una característica: el racismo. No hay otra manera de catalogar al rasero con que ICE está eligiendo a las personas. Este acto, que a cualquier mexicano puede y debe indignar, es al mismo tiempo lo que la base electoral del presidente Trump estaba esperando. No sólo deportaciones, sino retórica. No sólo control de las fronteras, sino un hasta aquí contra lo que consideran una invasión. Es la reacción que hace 30 años previó Samuel Huntington en su choque de las civilizaciones , donde hablaba de la dificultad para que la cultura hispana, latina, se asimilara como otras oleadas migratorias del siglo XX en Estados Unidos. A ello se suma una emergencia del discurso supremacista blanco, copando el poder y la toma de decisiones. También, lo que no deja de ser lamentable, el concurso de los gobernadores y sheriffs, por ver quién es el más duro contra los migrantes.