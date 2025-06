Al delinear los consejos, detalló que en caso de ser detenido por alguna autoridad de Estados Unidos –como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que ha encabezado las redadas en diferentes puntos de ese país–, se debe mantener la calma, ser respetuoso con la autoridad y no caer en provocaciones.

Asimismo, no se debe poner resistencia a la aprehensión ni agredir a los oficiales; se pide también no mentir ni entregar documentación falsa; que no se firmen documentos que no se entiendan, permanecer en silencio y que los connacionales en esta situación soliciten que notifiquen de inmediato a su consulado.