Ante ello, Hernández Gamundi cuestionó: Todo el mundo habla de que las transformaciones del México de hoy se deben al 68 y otras muchas. ¿De qué manera se reconoce eso? No puede ser que con la impunidad y con ese abandono .

Desde la pandemia por covid-19, en 2020, sobrevivientes y víctimas han ido muriendo de manera dolorosa, en condiciones de falta de atención y de servicios. Me duele, pero algunos en la calle , lamentó.

El ex líder del movimiento estudiantil de 1968 explicó que en el tema de la reparación del daño lo que se busca es garantizar previsión y seguridad social, salud y vivienda , ya que a casi 60 años de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron por agentes del Estado, hay muchos compañeros nuestros que viven en condiciones de damnificados de guerra .

En cuanto a los trabajos con la FGR, detalló que aunque se tiene un grupo de agentes del Ministerio Público para los casos, son temas complejos porque en México no hay abogados que desempeñen esta función que sean especialistas en delitos como el de genocidio.

Indicó que incluso en la FGR nos han planteado la conveniencia de reclasificar el delito de genocidio del 68 para cambiarlo a lesa humanidad . No obstante, enfatizó que si bien hay quienes dicen que el delito de genocidio del 2 de octubre está agotado porque (el ex presidente Luis) Echeverría ya murió , en 2022, lo que se agota es la causa en el caso personal de él, no en el de otros actores .

Hernández Gamundi identificó que algunos de los responsables que siguen vivos son integrantes del Batallón Olimpia, eran gente de nuestra edad y tienen que dar cuentas .

Recordó que el 2 de octubre de 2025 se cumplen 57 años de la masacre estudiantil en Tlatelolco y a la fecha no sabemos realmente cuántos muertos hubo, y de éstos no sabemos qué pasó con ellos, dónde están sus cuerpos .