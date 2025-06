Al inicio de la sesión de ayer, el consejero Arturo Castillo introdujo el tema polémico: la opción de no validar ; adujo que las irregularidades afectaban la certeza de la elección, por lo que resultaba insuficiente no sumar los votos de 818 casillas, sino hablar de lo que podría ser el símbolo de propaganda ilícita pagada con recursos prohibidos y distribuidos por todo el país.

Propongo no declarar la validez, que no es lo mismo que declarar la invalidez de las elecciones nacionales, por existir un cúmulo significativo de indicios sobre la posible invalidez de las mismas , pero al mismo tiempo ello no cancelaría la entrega de las constancias de mayoría, pues –acotó– no se puede llegar a ese alcance con base en elementos meramente indiciarios .

Faz incluso dijo que a partir de un análisis cuantitativo de la información que consta en nuestros sistemas , se advierte la existencia de 23 por ciento de las casillas aprobadas donde resultaron ganadores los nueve aspirantes para la Corte que aparecieron en el acordeón denunciado en la mayoría de las quejas presentadas ante esta autoridad .

Ayer sólo explotaron los ánimos, de por sí exacerbados en los días recientes en la mesa de consejeros, donde fueron constantes los comentarios de que las viejas prácticas del sistema electoral mexicano estaban de vuelta : urnas embarazadas, ratón loco, boletas planchadas y casillas zapato –y ahora los contemporáneos acordeones–.

Taddei no ocultó su enojo y reclamó públicamente a sus colegas que tomaran una posición incluso contraria al trabajo del INE al insistir que por irregularidades en 0.97 por ciento de las casillas buscaran no validar , pese a que por primera vez en la historia los cómputos distritales fueron transmitidos en tiempo real, por YouTube.

Les dijo que en sus alegatos no estaban usando datos duros, oficiales, sino apenas números propios e indicios.

“Yo sí voy a defender con todo el trabajo que sí se hace bien en todas las áreas (…) No admito que por 818 casillas, contra más de 80 mil, se ponga en duda ni la integridad, ni la limpieza, ni la pulcritud, ni la responsabilidad, ni el efecto correcto; aceptémoslo, colegas, tuvimos un proceso electoral excelente. El INE cumplió y cumplió bien.”

Y agregó: punto y aparte, vendrán los tiempos del análisis de la efectividad de estas reformas, pero poner en duda el proceso electoral que está en este momento por culminar me parece un exceso en el que no voy a transitar .

El proceso, subrayó, fue íntegro de principio a fin con todo y los embates externos e internos.

En la segunda ronda, Castillo le respondió que no critica el trabajo del instituto, sino que plantea la necesidad de hacer notar el cúmulo grande de indicios sobre irregularidades que parecen sugerir que pudo haber efectos determinantes en la elección .

O sea, que el INE, como parte afectada, hiciera una denuncia ante el Tribunal Electoral para que determine lo que corresponda.

Armaron bloque en favor Taddei, Norma de la Cruz, Jorge Montaño, Rita Bell López, Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey.