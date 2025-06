▲ El quintanarroense Carlos Vela fue de los pocos personajes del mundo del balompié que no titubeó en respaldar a la comunidad migrante de Los Ángeles. Foto Afp

L

a preocupación estaba centrada en el público. Se temía que la gente, por seguridad, no asistiera al partido en Inglewood. En efecto, muchos decidieron no correr riesgos. No obstante, al SoFi Stadium acudieron 54 mil almas… Y resulta que la inquietud se movió hacia la cancha. Sucede que en estos momentos hay algo más frágil y vulnerable: el debilucho es el Tri de Javier Vasco Aguirre, que el sábado estuvo a punto de arrancar el grito “¡ehhh pu…!” por su mal juego, y quedó al borde del ridículo ante República Dominicana, debutante en Copa Oro.

En un entorno del todo adverso, miles y miles de osados mexicanos fueron al estadio –cierto, los precios de los boletos bajaron hasta casi nada y hubo muchos obsequios de última hora–. Acudieron a nutrirse el alma, a escuchar y entonar las vibrantes notas del Himno Nacional, ondear banderas y a pintar de verde, blanco y rojo el graderío. Son los que de cotidiano, presos de la nostalgia, entregan sus dólares a cambio de partidos moleros , como los bautizó Ricardo Tuca Ferretti por su pésima calidad, y frente a los dominicanos hubo más de lo mismo. Hay victorias que saben a derrota.

La Federación Mexicana de Futbol sostiene toda su estructura gracias al ingreso que le dejan los partidos en Estados Unidos; no obstante, en su hora aciaga, a esa afición se le regatean palabras de respaldo… El Vasco Aguirre pecó de tibio. Tras negarse días atrás a abordar el tema de los migrantes en Estados Unidos –lo que le acarreó una ola de críticas en redes sociales–, dijo que la mejor manera de devolverles el apoyo es con su esfuerzo en la cancha, es lo que nos compete y, con el triunfo, la gente se va contenta … ¿Qué partido vio?… Su equipo tuvo pasajes deplorables y terminó arrinconado.

Los federativos, cuerpo técnico tricolor y dueños de clubes están amedrentados. Temen que les quiten las visas, los etiqueten de incitadores y sediciosos si dicen algo mínimo en pro de su gente, que les cierren el paso y luego no puedan cumplir el contrato con SUM (Soccer United Marketing), el cual vence en 2028… Sienten pavor de que su sueño americano, hace algunos años reforzado con la insulsa Leagues Cup, torneo que no interesa ni a los futbolistas y cuya nueva edición inicia en julio, se venga abajo como un castillo de naipes.