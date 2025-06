Ap y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 16 de junio de 2025, p. 26

Belleplaine. El sospechoso de disparar a dos legisladores de Minnesota, matando a la ex presidenta de la Cámara de Representantes estatal, la demócrata Melisa Hortman, fue detenido, sostuvo un funcionario policial.

Vance Boelter, de 57 años, casado y con cinco hijos, fue arrestado anoche, confirmó The Associated Press pero no se revelaron detalles de la investigación en curso.

Melissa Hortman, y su esposo, Mark, fueron asesinados en su casa de Brooklyn Park la madrugada del sábado, en los suburbios del norte de Minneapolis.

En otro atentado con similar modus operandi, el senador John Hoffman, también demócrata, y su esposa, Yvette, resultaron heridos de bala en su casa de Champlin, a 15 kilómetros de distancia del otro crimen.