Afp, Reuters Ap y The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 16 de junio de 2025, p. 25

Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, señaló ayer que su país podría involucrarse en el conflicto entre Israel e Irán, y se mostró dispuesto a aceptar que su homólogo ruso, Vladimir Putin, se desempeñe de mediador, según declaraciones a una periodista de ABC News.

En una entrevista fuera de cámara con la principal corresponsal política de ABC News, Rachel Scott, el mandatario republicano añadió que las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán continúan y que Teherán querría llegar a un acuerdo. Es posible que podamos involucrarnos en la batalla en curso, afirmó Trump según lo publicado por Scott en la red social X.

El presidente insistió en que Estados Unidos no está en este momento implicado en la acción militar entre Israel e Irán, y afirmó que las dos partes continúan las discusiones. No, no hay plazo para que Irán se siente a negociar, contestó cuando se le preguntó si había un límite para que la república islámica vuelva a la mesa con Washington.

Pero están hablando. (Irán) Querría llegar a un acuerdo. Están hablando. Continúan hablando , subrayó Trump, según divulgó Scott.

El republicano sugirió que el enfrentamiento entre Israel e Irán tenía que suceder para impulsar las conversaciones sobre un acuerdo nuclear. Puede haber forzado que un convenio se concrete más rápido, en realidad , opinó.

En sus redes sociales, el magnate señaló que las referidas naciones deberían llegar a un acuerdo, y lo harán, tal como logré que lo hicieran India y Pakistán .

A todo esto, un funcionario estadunidense aseveró a la agencia de noticias estadunidense Ap que Trump vetó un plan israelí para asesinar al líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei.