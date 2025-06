Juan José Olivares

Lunes 16 de junio de 2025, p. 8

Música, cantante, compositora, Elis Paprika es una observadora participante de lo que acontece en el tema de la lucha por la equidad para las mujeres. No sólo habla, actúa con activismo pro género. No obstante, en sus otras actuaciones, las del estudio de grabación y los escenarios, no había estado lo suficiente.

La oriunda de Guadalajara está de vuelta con nuevo material. En febrero fue galardonada con el Premio Música México 2025, que otorgan Amprofon y la Feria Internacional de la Música en Guadalajara, en reconocimiento a artistas y organizaciones que generan cambios sociales a través de la música.

Elis hizo un junket para unos medios porque está promoviendo sus nuevas canciones, sin dejar sus actividades de promoción para nuevas creadoras.

Lanzó otro sencillo de lo que será su nuevo epé Vengo del futuro y no hay futuro –cuyo nombre no parece nada halagueño a la lucha– Me siento morir, una canción triste pero superbonita. Una balada róquer pesada... Hace mucho escribía una canción tan de desamor, aunque siempre he sido pasional .

Es una rola con las guitarras ruidosas que han caracterizado a Elis Paprika, llena de sentimiento y poder, que hace recordar y llorar. Todos hemos tenido el corazón roto, esperando que alguien más nos refleje el amor que les damos, pero no siempre seremos correspondidos y no todas las relaciones son eternas , comentó Elis, quien afirma que Vengo del futuro y no hay futuro muestra a una Elis de hace muchos años .

Wake Up, primer sencillo del disco –recordó la artista–, en el cual participa la rapera Mare Advertencia, habla de todo lo que está pasando en Estados Unidos con los migrantes y la desesperación .

La historia de Wake Up, según platica Elis, la compuso cuando, en una charla con una amiga, le contó lo que le estaba pasando. Cuando se fue, agarré la guitarra y salió la canción. Sin embargo, a la mitad de ésta me di cuenta de que estaba hablando de mí, de la Elis de hace 20 años, de cuando empecé. Se nota justamente la frescura, porque los tiempos cambian y hay que adaptarse”, pero es un volver a la luchadora enojada por la disparidad.

Elis vuelve al rock y tiene planeado varios conciertos tras enfocarse en Now Girls Rule, movimiento independiente de mujeres que creó en 2014 para visibilizar el trabajo de creadoras de música, diseño, imagen... Dentro de su movimiento surgió La Marketa, espacio que da cabida al trabajo de las mujeres en la música.