La artista comparte que, antes de fallecer su abuelo, a quien ella considera un ícono, le había expresado su deseo de regresar como águila para poder volar más alto y siempre se me quedó esa frase. En 2022 vi un video que me impactó: el ritual de unas niñas voladoras. Esas imágenes las llevé conmigo por un año y al terminar el disco y llegó el momento de grabar los videos de éste, el productor de mis clips las encontró en Puebla, adonde les mandamos la canción pensando en tener un espacio para poder contar su historia. Fue un tremendo honor que me hayan dejado usar su imagen. Después de estar con ellas ya no fui la misma .

Asegura que ella viene de una casa en la que se escuchaba rock toda mi vida . Por lo que el género tenía que ser parte de su trabajo. Pero quiso explorar al regional, los corridos. Necesitaba saber cuál era su autenticidad dentro de la música. Fue Gustavo Santaolalla quien llegó y lo entendió perfectamente. Acomodó todas esas historias que terminaron en un disco , el cual ella define como una carta de amor hacia México .

Este álbum, bajo el sello Tinta Negra Records/Warner Music Latina, incluye también los sencillos, ya lanzados por la artista Diamante, Malandrona, La loca y Medicina, cuya diversidad reflejan a la vieja escuela y las tendencia actuales.