▲ Un grupo de ahorradores de Came, la financiera popular que desde hace meses no reporta información a sus agremiados, bloqueó el 13 de mayo la avenida Insurgentes Sur frente a las oficinas de la empresa, en la colonia San Ángel Inn. Policías desalojaron el bloqueo luego de varias horas de protesta, que afectó a usuarios del Metrobús. Foto La Jornada

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 16 de junio de 2025, p. 21

El 10 de marzo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) comenzó a investigar el caso de la financiera Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came), que el viernes fue intervenida de forma oficial.

Los ahorradores de Came, que no saben qué pasará con sus recursos, pidieron a las autoridades el pasado 24 de abril que intervinieran, pero no se les informó nada. Hoy indican que no aceptarán que la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) desaparezca, pues quieren una restructura y que les devuelvan su dinero.

Te Creemos Holding, controlador de Came desde 2018, avisó a las autoridades que en diciembre del año pasado había comenzado una auditoría forense sobre la situación de la Sofipo.

Sin embargo, las autoridades alegaron no tener facultades para actuar contra el grupo controlador y que por ello no intervinieron antes.

“Desde que conocimos los hechos, fue a través del consejo de administración del principal accionista. No tenemos facultades con la holding, que es Te Creemos, que ya había articulado una auditoría forense desde diciembre.

Como resultado, nosotros iniciamos las visitas de investigación el 10 de marzo , declaró Armando Martínez Ramírez, director general de supervisión de Sofipos B de la CNBV, a un grupo de ahorradores preocupados que acudieron a sus oficinas el 24 de abril, de acuerdo con un video al que La Jornada tuvo acceso.

Came fue oficialmente intervenida por la CNBV el lunes 9 de junio, pero las autoridades lo informaron apenas el viernes 13 de junio a las 20:45 horas.

En un documento enviado a La Jornada, un grupo de ahorradores que han tenido varias reuniones con autoridades expresaron lo siguiente:

“La intervención era algo que veníamos pidiendo desde el primero de abril, y la autoridad no actuó. No vamos a aceptar una revocación sin un plan de fusión, restructura o pagos que devuelva nuestro patrimonio. Aquí hay corrupción, robo y fraude. La CNBV lo sabía desde noviembre y aun así permitió que la empresa siguiera captando recursos de miles de mexicanos hasta abril de 2025. No vamos a quedarnos sin el ahorro de toda la vida sólo porque el Estado no hace su trabajo y se colude con los responsables.