Daniel no ganó pero nos dejó un buen sabor de boca. Nos ilusionó a todos e hizo un gran trabajo , comentó un aficionado.

Creo que hicimos historia de una manera impresionante, fue muy especial que todos nos hayamos dado cita aquí en el autódromo más importante para mí, y que pudiera ser competitivo en ambas categorías para emocionar a los grandes aficionados que estuvieron en las gradas. Me voy muy contento, mas no satisfecho, hubiera querido ganar ambas carreras , dijo Suárez, quien es el tercer mexicano que ha corrido en esta categoría después de Pedro Rodríguez y Jorge Goeters

El sueño de Daniel Suárez de convertirse en el primer piloto mexicano en conquistar una carrera de la máxima categoría de Nascar tendrá que esperar; sin embargo, se afianzó como un nuevo referente para la afición. Pese a no subir ayer al podio en la carrera Viva México 250 al finalizar en el sitio 19, donde el neozelandés Shane van Gisbergen (Trackhouse Racing) ganó la prueba, acompañado por Cristopher Bell (Joe Gibbs Racing) y Chase Elliot (Hendrick Motorsports), el regiomontano le devolvió al público la alegría de ver a un compatriota disputar un circuito del mejor nivel en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ante la nostalgia que provocó la salida de Sergio Checo Pérez.

Si bien una parte del público sabía que el regiomontano era un piloto de Nascar, otro sector desconocía que corría en la máxima categoría.

A este ambiente se sumó la lluvia, que en las primeras vueltas provocó que aparecieran las banderas amarillas de precaución. El piloto de Trackhouse Racing se mantuvo entre los primeros 10 lugares en la etapa inicial de la prueba e ilusionó a los asistentes al arrancar como líder desde la vuelta 20, lo cual se esfumó en minutos y comenzó a rezagarse.

Si bien el sábado demostró el motivo de la existencia de categorías al conquistar la Xfinity series pese a múltiples adversidades, ayer comprobó que debe trabajar para mantenerse en el máximo nivel del serial, pues en las etapas tres y cuatro de una carrera de 100 vueltas, el tricolor no pudo competirle a los líderes, por lo que concluyó su participación en el top 20.

Espero ganar próximamente, hay que seguir trabajando y dar lo máximo en cada circuito . Las últimas cuatro semanas hemos encontrado mayor velocidad y se ha notado en la pista, pero claramente no ha sido suficiente , agregó.

El triunfo de Van Gisbergen fue el primero de la temporada, su mejor resultado era un sexto puesto. Con el triunfo aseguró un lugar en los playoffs de Nascar Cup, mientras Suárez, por su parte, necesita ganar una carrera para asegurar la postemporada, que iniciará en Darlington el 31 de agosto.

La afición en las gradas apoyó en todo momento al mexicano, se observaron a miles de personas portando chamarras de piel con logos de diversas escuderías, así como playeras nostálgicas de Red Bull con el nombre de Checo Pérez. A su vez, circularon videos en redes sociales donde se observa a algunos asistentes peleándose en las tribunas, los cuales fueron separados por elementos de seguridad.