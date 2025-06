Reyes Martínez Torrijos

Lunes 16 de junio de 2025, p. 5

La escritora y periodista Cristina Pacheco publicó la columna Mar de Historias en La Jornada por primera vez en 1986. Las entregas concluyeron poco antes de su muerte, en diciembre de 2023, cuando ella misma se despidió de sus lectores. Ayer se presentó en el Museo del Estanquillo una antología (publicada por Tusquets) de los cuentos aparecidos en este diario en 38 años.

La narradora contó, en un programa de Canal Once realizado en 2022, que cuando surgió este periódico pensó: “me gustaría escribir aquí’. Se entrevistó con el director Carlos Payán para preguntarle ¿podría publicar un cuento cada semana?

El diálogo continuó: ¿Crees que vas a aguantar? No sé. Si no puedo, te aviso . Payán decidió: Tráeme el primero. Vamos a publicarte uno cada semana .

La autora se lo comentó a su esposo, el poeta José Emilio Pacheco, quien la animó en esa tarea; incluso, el escritor y editor le propuso el título: Mar de Historias, porque nada termina, nada tiene fin. Cada historia es independiente de la otra .

Cristina Pacheco (1941-2023) contaba que, a pesar de sus dudas, una vez que empezó ya no pudo detenerse. Es cansado, sí, pero es muy emocionante. Es como tener una cita con alguien .

El libro Mar de historias reúne casi 160 textos de la amplísima obra narrativa publicada en La Jornada; es un recorrido que explora narraciones dramáticas y emotivas, con un estilo en el que el humor también se hacía presente.

El primer cuento de Mar de Historias se publicó el domingo 5 de enero de 1986; se titula El combate de los reyes . El volumen se inicia con El eterno viajero (La Jornada, 2/2/14), que aborda la relación de la autora con José Emilio Pacheco, fallecido unos días antes.

Ahí se lee: “Ya casi llené el cuadernito de Almudena. Le pondré la fecha de hoy: 26 de enero. Mañana escribiré en la primera libreta de las muchas que tendré que llenar contándote mi vida hasta el día en que vuelvas. Ya sé que esta vez no será pronto. En cierta forma es mejor: me darás tiempo de cumplir con todos tus encargos, entre ellos encontrar la pluma negra con la que tenías mejor letra. Esto me recuerda otro de mis pendientes: descifrar lo que escribiste en hojas sueltas las noches anteriores a tu viaje.

Hice una pausa. Me levanté del escritorio, porque reapareció frente a tu ventana el colibrí que tanto te gustaba. Si él regresó, es imposible que no regreses tú.

La galería de personajes que esbozó en estos textos permiten un atisbo a millares de historias, con una ternura que hace adorables a esas personas. El relato es nostálgico o emotivo. Hay crónica y exploración sicológica, y una constante defensa de la dignidad humana.

La escritora aseguraba que sus colaboraciones para La Jornada eran una manera de tomar una posición y de hacer notar a la gente que su actividad política no tiene que empezar en la afiliación del partido, sino en la palabra , consigna el libro Confrontaciones (Universidad Autónoma Metropolitana, 1987).

Agregó entonces: estoy en el partido de esta gente y ella desde luego tiene la necesidad, tiene el derecho y a fin de cuentas tendrá la razón. Esa es la posición política de esos textos .

El libro referido surgió de un encuentro con la comunidad de esa universidad, a la que dijo que los relatos de Mar de Historias eran también “una manera de no estar solo y de no quedarme sola. Cuando te digo que conozco la marginación, porque así crecí y viví, conozco también ese aspecto terrible de la pobreza que es el abandono, la soledad.

Recuerdo aquella soledad y por eso, y para seguramente compartirla con alguien que en este momento lo esté sintiendo, escribo esas historias. No pretendo que tengan un cariz didáctico; eso sería muy difícil, pero si pueden enseñar algo a alguien, algo acerca de la vida de los demás y compartirla, me doy por satisfecha.

Cristina Pacheco tituló su última colaboración, del 3 de diciembre de 2023, Ha sido maravilloso . Ahí agradeció a sus lectores y amigos el apoyo y constancia por las décadas que la leyeron.

Concluyó: “Para la Directora de La Jornada, para mis compañeros, todo mi agradecimiento por su soporte y generosidad. A todos les deseo la mejor de las suertes”.