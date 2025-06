L

os mexicanos nacemos, o nos ponemos, donde se nos pega la rechingada gana, habría declarado Chavela Vargas, esa heroína que tanto queremos. Y por extraño magnetismo mítico-territorial, nuestra movilidad gravita hacia Estados Unidos. Resulta inédito el escenario de persecusión de migrantes, en altísimo número mexicanos, desatado por el régimen trumpiano, de clara supremacía angloblanca, y no sabemos hasta adónde llegará. Violentas aprehensiones multitudinarias, tratos inhumanos, redituable desarrollo de infiernos concentracionarios en su territorio y en países subrogados (o invadidos, como en Guantánamo). La clase trabajadora migrante en Estados Unidos va al infierno. Lo menos malo que puede pasar es que te saquen del trabajo y la vida que tengas allá y te manden al carajo. Si no es México, puede resultar peor.

La distopía nos alcanzó. Apágale a tu Netflix. El gendarme blanco amenaza a las masas en Los Ángeles: los tengo retratados uno por uno, iremos por ustedes a sus casas, dijo Big Brother desde un helicóptero rodeado de drones, aunque pensaba a sus nidos de ratas . Esta hipervigilancia punitiva remeda la que venían padeciendo los palestinos Intifada tras Intifada, aunque las experiencias y la cuestión territorial sean distintas. Ya no somos el laboratorio del futuro, sólo su marketing. ¿Sabían ustedes que la permanente masacre de Gaza es en realidad una gran Feria de Armas de Última Generación donde los fabricantes del Primer Mundo prueban sus novedades letales in the field, y así se anuncian en el mercado: probado en Gaza ?

Se nos agotaron las recetas retóricas, las razones supremas, la historia como profecía, su repetición como comedia, etcétera. De tanto servir a todos, el Holocausto judío dejó de servir y hoy se revierte con una horrenda promesa de Hiroshima en Teherán. El poder militar y nuclear más desafiante del planeta se pasa las leyes civilizadas por el arco de abajo y pone al mundo de rodillas. De un lado la genuflexión es de los gobiernos de naciones ricas, y blancas, como Israel, y no tan ricas tipo Argentina, en redituables rendición, respaldo y pleitesía. Nunca en la historia el chantaje de un solo Estado logró tanto en tan poco tiempo. Qué sería de Israel si Europa no hubiera tolerado a los nazis. Del otro lado se arrodillan los palestinos y sus muchas consecuencias en Líbano, Siria, Jordania e Irak. Al extremo de la cuerda, Irán, indescifrable y temible. Pum, pum.