Omar González Morales

Periódico La Jornada

Lunes 16 de junio de 2025, p. 2

El grabador José de Jesús Martínez Álvarez, reconocido como uno de los maestros más emblemáticos de su disciplina, formador de muchas generaciones de jóvenes artistas y pilar de la cultura gráfica de México, falleció a los 83 años. Sus alumnos, compañeros y colegas le dedicaron múltiples mensajes de agradecimiento en las redes sociales Facebook y X.

Nacido en la localidad de Los Sauces, en León, Guanajuato, en 1942, e hijo de maestros rurales, Jesús Martínez tuvo cercanía con los pueblos originarios debido a que su familia se movilizó por la zonas de esa entidad del Bajío mexicano.

Los años 60 fueron claves para la formación de Jesús Martínez; su intensa actividad política y creativa en la ex Academia de San Carlos lo llevó a vincularse aún más con las causas sociales, ya que apoyó múltiples luchas como las protestas realizadas tras la matanza de estudiantes en octubre de 1968.

El director del Museo Nacional de la Estampa (Munae), Emilio Payán, comentó: Jesús Martínez fue mi primer maestro de grabado. Con él diseñé y fundé el taller Tiempo Extra Editores. Él me acercó a las técnicas de grabado. Marcó la vida de varias generaciones que nos dedicamos a este arte. Su legado está en los talleres de producción en los tórculos y en el papel de impresión , comentó.

Agregó: fue un hombre de principios, convicciones que no variaron. Siempre estuvo presente en las mejores causas de este país. Lo vamos a recordar siempre en los talleres de impresión; deja una misión muy importante a los jóvenes: que no permitan que se pierda la tradición del grabado; hay que estudiarlo, y no dejen que la nueva tecnología desaparezca la gráfica tradicional .

Su técnica y las discusiones que lo nutrieron avanzaron de la mano del trabajo del Taller de Gráfica Popular, lo cual lo impulsó a crear el grupo de los Nuevos Grabadores, desde donde enseñó a las nuevas generaciones.

Dirigió su arte a la defensa de los derechos estudiantiles durante los periodos de represión del gobierno mexicano: en su obra destaca la emblemática paloma de la paz atravesada por una bayoneta. Esa pieza, sin embargo, fue sólo el preludio de su protesta artística ante la represión de la administración de Gustavo Díaz Ordaz.