Domingo 15 de junio de 2025, p. 9

Tenemos mucho dinero , fue la respuesta fría y lacónica del español Marc Duocastella Campos, director de Philips México, cuando el abogado Eduardo Fuentes Celestrin, lo abordó, angustiado, porque los respiradores de su marca eran defectuosos y causaban enfermedad y muerte en los pacientes.

Era enero de 2024, y en lugar de retirar los cuatro mil aparatos que aún existen en hospitales públicos y privados, Philips incumplió el convenio legal de remplazarlos, mientras la jueza Lidia Verónica Guerrero, del juzgado decimotercero de distrito civil de la Ciudad de México, amparó a la multinacional holandesa para no pagar los 478 millones de pesos de la sentencia en su contra emitida el pasado 12 de febrero en el expediente 1087/2024.

Al contrario a lo que sucede en México por impunidad endémica, en Estados Unidos, Philips acaba de pagar mil 100 millones de dólares a pacientes afectados, obligada por el Departamento de Justicia, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recibió más de 116 mil informes sobre problemas en los respiradores y la muerte de 561 personas.

A la fecha, más de 5 millones de respiradores o ventiladores han sido retirados del mercado en distintos países, pero no en México, donde siguen usándose y vendiéndose.

La Jornada ha tenido acceso a la carpeta de investigación de siete denuncias por graves delitos a la salud en contra de ciudadanos mexicanos, iniciadas ante la Fiscalía General de la República(FGR) por la empresa Healthcare Systems, distribuidora autorizada de Philips México.

Philips y su director, Marc Duocastella Campos, en vez de venir a México a cambiar los respiradores y a preocuparse por la salud de los pacientes, viene a matar mexicanos porque no ha recogido un solo aparato , dice en entrevista Eduardo Fuentes Celestrin, abogado de la distribuidora.

El 20 de marzo del año pasado, el juzgado séptimo concurrente de Monterrey, Nuevo León, en el expediente 214/2024, dictó providencias precautorias contra Philips, y un mes después la demandante promovió un procedimiento ordinario mercantil en el juzgado vigésimo de proceso escrito en materia civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el expediente 380/2024.

A continuación, la multinacional fue emplazada a juicio; sin embargo, el 28 de mayo del año pasado Philips y Healthcare celebraron un convenio para proteger a los pacientes MP-MCM/220/802/2024 ante el mediador privado 220 del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Carlos Alberto Bello Flores, pero la multinacional no cumplió con retirar los respiradores defectuosos.

Por desobedecer las medidas cautelares, Marc Duocastella Campos fue detenido el pasado 21 de mayo en Monterrey por su implicación en la venta de respiradores defectuosos, medida de 36 horas aplicada también a 12 gerentes más de la multinacional.

Ninguna autoridad actúa

Como mexicano, me siento muy ofendido , dice el abogado Fuentes Celestrin desde su oficina, rodeado de símbolos patrios, al añadir que por exigir cambiar los respiradores no ganó ningún peso, pero lo hizo por un compromiso ético y una obligación moral: No cumplieron, y a mí lo que me preocupa es que se está muriendo la gente y no les importa. Ahorita hay personas intubadas con ese aparato y ninguna autoridad de salud hace nada. Creemos que han muerto aproximadamente 30 mil pacientes mexicanos .

Indignado y preocupado por el daño que aún representan esos ventiladores-respiradores en los hospitales, Fuentes Celestrin anuncia que ha iniciado una demanda colectiva pro bono (para el bien público) y sin retribución monetaria contra Philips, de la mano de las cientos de víctimas mexicanas.

Yo no le tengo miedo a las multinacionales. Quiero que Philips le repare el daño a todas esas personas que perdieron familiares por culpa de sus respiradores; aunque ningún dinero les va a devolver al ser querido, es obligación de la empresa pagarles , dice el abogado.

Agrega: Te lo digo mirándote a los ojos, por mis hijos; esto no tiene ningún interés económico. No se vale que crean que en México pueden burlar la ley y dañar a tantas mexicanas y mexicanos durante la pandemia de covid 19, después y ahora .

La demanda colectiva pretende una reparación integral del daño, medida de satisfacción acompañada de una disculpa pública al pueblo de México y también medidas de que no haya repetición, establecidas en el Código Penal y en la Ley General de Víctimas.