Subraya que “en cada nuevo sexenio el mecanismo incomoda mucho, y este no es la excepción. Se le cuestionó y se dijo que se revisaría. Sin embargo, ahora viene la evaluación ante Cedaw (17 y 18 de junio), que ha recomendado al Estado mexicano que mejore la medida, que quite obstáculos y mida el impacto.

Existen 26 declaratorias de AVGM en 23 entidades, 10 más están en trámite y 11 han sido negadas. No vemos claridad de nada, no han sesionado los grupos de trabajo, hay informes pendientes por evaluar y en estados como Veracruz, Puebla y Nuevo León no se ha dado seguimiento oportuno .

En el caso de las AVGM para los estados de Jalisco, Sonora, Campeche, Quintana Roo, Guanajuato hay una falta de continuidad, seguimiento y cumplimiento del mecanismo , aseguró la directora del OCNF.

Esto ocurre en un contexto alarmante. Cifras oficiales indican que de 2015 a abril de 2025 han sido asesinadas 34 mil 715 mujeres, niñas y adolescentes en el país. Sólo 24.6 por ciento de estos casos son investigados como feminicidio. A esto se suman 29 mil 509 mujeres desaparecidas y no localizadas registradas por el gobierno federal.