Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 15 de junio de 2025, p. 5

El Instituto Nacional Electoral (INE) sí encontró indicios de posible responsabilidad de algunos candidatos de la elección judicial en delitos relacionados con violencia de género, pero no pudo confirmar el alcance de los hallazgos debido a la falta de respuesta de las autoridades competentes.

Así lo señaló Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, responsable de revisar que los candidatos no estuvieran en el supuesto de violencia en distintas modalidades, morosidad en el pago de pensión alimentaria y/o con estatus de prófugo de la justicia.

Sin ofrecer detalle de los casos y menos los nombres de las personas señaladas (por protección de datos personales), en la sesión de ayer pidió a la dirección jurídica del INE rehacer y reforzar los dictámenes, sobre todo en aquellos casos donde hagan falta pruebas, porque no nos contestaron las autoridades, que se diga claramente que no hay hallazgos concluyentes para poder ubicar en el supuesto de inelegibilidad a la persona que corresponda .

La consejera Dania Ravel expuso que esa situación ocurrió en los folios (dictámenes) 16, 17 y 18. “Yo pediría que se adecue la resolución para que diga ‘sin hallazgos concluyentes’ debido a que no tenemos la información para poder llegar a una determinación cierta y clara de que los hechos que tenemos como indicios son efectivamente ciertos, porque no pudimos corroborarlos, no por falta de actuación de esta autoridad, sino porque no se nos dio la información que requeríamos”.

Sin comprobar, existencia de sentencias firmes

Para cancelar una candidatura, los consejeros y funcionarios del INE tendrían que haber comprobado la existencia de una sentencia firme vigente; en total recibieron denuncias en contra de 27 personas y, con base en lo anterior, el instituto elaboró 19 dictámenes, mismos que se presentarán hoy al Consejo General. En resumen, ningún ganador estaría impedido de asumir el cargo por ese motivo.

En el dictamen 16, en efecto, se lee: si la instancia a la que se solicitaron informes, vencido el plazo previsto, no dio respuesta, este instituto resolverá con los elementos con que cuenta; se constata que la persona candidata no cuenta con sentencia firme .