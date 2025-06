Señaló que lo que se vive en ese país no es democracia, las democracias necesitan mucha participación y cuidado (...); parece ser que muchos no entienden el derecho a la libertad de expresión y reunión .

En la protesta frente a la embajada estadunidense, la cual está resguardada por vallas metálicas, los participantes, entre ellos religiosos, también portaron carteles con mensajes como: Ni reyes ni amos , en alusión al mensaje de la protesta No Kings ; así como “Don’t let Trump divide” (no dejes que Trump divida); y We rice up to stop Trump (nos levantamos para frenar a Trump).

Édgar López, presidente de Demócratas en el Extranjero –convocante de la movilización–, llamó a la unidad y la resistencia para parar a Trump, restablecer los derechos humanos y proteger a nuestra gente .

Señaló que las protestas también se replicaron en estados como Yucatán y Jalisco.