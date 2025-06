La SRE informa sobre mexicanos en Palestina

n relación con la petición realizada por Mexicanos Unidos, publicada ayer en esta sección, me permito informar lo siguiente:

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mediante la embajada de México en Egipto, ha estado en contacto permanente con los ciudadanos mexicanos vinculados a la iniciativa y se les ha ofrecido asistencia y protección consular.

La embajada ha monitoreado el desarrollo de los hechos y ha mantenido comunicación con fuentes locales. Actualmente, las personas mexicanas se reportan en buen estado de salud.

Daniela Zapata Zalce, directora General de Comunicación Social de la SRE

Día del Padre

Recordar un consejo paternal en momentos difíciles nunca viene mal. En México, los primeros reconocimientos a la labor paternal comenzaron en algunas actividades escolares desde 1950, pero un día dedicado a los padres empezó a celebrarse de manera oficial a partir de 1972, según el Consejo Nacional de Población.

El origen de esta festividad se remonta a principios del siglo XX en Estados Unidos, país en donde Sonora Smart Dodd, hija de un veterano de la Guerra Civil Estadunidense, propuso rendir homenaje a su padre viudo, quien crió solo a sus seis hijos. Por ello, no hay que olvidar a los padres viudos y solteros que lamentablemente cargan un gran estigma social y del mismo modo a los que forman una familia homoparental.

A mi papá, con cariño, y a todos las papás mexicanos, ¡Felíz Día!

Javier Rivera R.

Paternar no es sólo proveer, reflexiona

Si bien la paternidad conlleva a crear un lazo emocional, así como el cuidado económico y legal en todas las etapas de un hijo, socialmente se sigue construyendo a los hombres como proveedores, desvinculándose sentimentalmente de sus familias.

Hoy, en su día, se tendría que reflexionar sobre la necesidad de mejorar los métodos de crianzas de un hombre, pues a nadie se le educa para ser un padre pleno.

Nunca nos faltó comida y siempre tuvimos un techo gracias a papá, pero la carencia emocional se percibió en mi infancia. Después de todo, hoy valoro y observo otras necesidades cubiertas por mi padre. Incluso, aunque la sociedad sigue etiquetando a los padres como proveedores, ésta es una forma para demostrar presencia y cariño en la crianza.

Miriam Yanet Santos Hernández

Lo que la sociedad impone al ser papá

A lo largo de la vida hay presencias que no siempre se entienden desde el principio. Hoy, en el Día del Padre, escribiré como hija, como mujer y, sobre todo, como alguien que ha descubierto la relación con su papá tras 21 años de ser su hija, cuando la conciencia me ha permitido mirar más allá de las formas tradicionales del afecto.

Mi padre no ha sido un padre ausente. Ha estado. A su manera. Y con los años he aprendido a ver su presencia con otros ojos. Cuando somos niñas, muchas veces buscamos en nuestros padres una figura clara: un guía, un protector, alguien que responda como lo hacen las madres, con esa entrega inmediata y constante. Pero la realidad es que muchos hombres han sido criados sin permiso para expresarse sentimentalmente, ni se les ha enseñado a conectar profundamente con sus hijos desde el primer día.

Hoy reconozco que la relación con mi padre ha tomado forma a medida que yo he crecido. Ha sido en esta etapa –cuando ya no soy una niña, sino una mujer con voz, ideas y conciencia propia– que hemos logrado conocernos de verdad. Ha sido desde mi madurez que he podido mostrarle quién soy, y a la vez, descubrir quién es él más allá de lo que la sociedad impone al ser papá.