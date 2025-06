David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 15 de junio de 2025, p. 15

Nueva York y Washington., Cientos de miles de manifestantes– los organizadores dicen que millones– realizaron ayer más de 2 mil actos de protestas en los 50 estados de Estados Unidos, en la expresión más grande de repudio y resistencia contra las políticas de Donald Trump desde que comenzó su segundo periodo presidencial.

Bajo la consigna: No tenemos reyes , los manifestantes se unieron en un coro masivo contra los abusos y corrupción de poder, las políticas antimigrantes y los ataques a los programas de salud y educación de Trump, quien en el mismo día utilizó el 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos para festejar su cumpleaños con un desfile militar.

El desfile de Trump no se trata de patriotismo, se trata de poder , declaró Naveed Shah, un veterano del ejército y hoy líder de la agrupación Common Defense, en Filadelfia.

No dejaremos morir a la democracia , afirmó Martin Luther King, hijo del legendario líder de movimientos de justicia social y derechos civiles. Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos de usar el temor como arma, utilizar a la inmigración de chivo expiatorio y silenciar la voz del pueblo por la fuerza marcial. Nos pondremos de pie, marcharemos .

Fantasías dictatoriales

Leah Greenberg, la cofundadora de la red de grupos Indivisible, que ayudó a organizar este día de acción, agregó que estamos aquí afuera porque vemos a Trump destruir la democracia estadunidense en tiempo real .

Una capitan militar y veterana de combate retirada, declaró ayer, en un acto de protesta en Washington contra el actual comandante en jefe de las fuerzas armadas, que a los marines les es permitido aterrorizar a nuestras comunidades, mientras nuestros impuestos son usados para las fantasías dictatoriales del presidente y para bombardear e imponer una hambruna contra niños, este no es el país que merecemos, no amerita nuestro sacrificio. Si nuestros líderes y los tribunales no se enfrentan contra este megalómano, entonces nosotros tendremos que ser los líderes que hemos estado esperando para frenar este autoritarismo, ahora .

Los organizadores del Día sin Reyes no convocaron marchas en Washington.