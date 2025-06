Jorge Caballero

Para que Juan Pablo Manzanero pudiera abordar la obra de su padre Armando, tuvo que sanar algunas bregaduras que habitaban su alma. “Tardé años en poder cantar las canciones de mi padre. El duelo por su partida me caló muy hondo. En ese sentido, este disco, Desde el cielo, tomó su tiempo, lo cual hizo que la emoción se multiplicara y hoy representa no un homenaje, sino una celebración al legado que dejó un hombre que amó mucho”.

Juan Pablo Manzanero revisita parte de la obra embrionaria de su padre en el disco Desde el cielo, con en el que los fanáticos podrán experimentar la íntima conexión que éste tenía con su hijo. Todo, mientras las nuevas generaciones se acercan a las inolvidables canciones del compositor yucateco.

La selección incluye: Adoro, Contigo aprendí, Te espero y Somos novios,entre otras elegidas por Juan Pablo, donde además se hace acompañar con Sole Giménez, Lisset y Lola Ponce, quienes complementan el tono apasionado de las canciones que demuestran que el romanticismo trasciende generaciones.

En entrevista con La Jornada, Juan Pablo Manzanero mencionó: la música romántica va a trascender siempre. Mientras exista una pareja que se quiera enamorar, va a permanecer. Por eso es un honor inmenso el poder mantener el legado que mi padre dejó para ésta y las siguientes generaciones .

En la charla, el músico mencionó: “obviamente el duelo de perder a un padre es muy fuerte y sobre todo que nosotros fuimos muy apegados, nos procurábamos mucho nos hablábamos dos veces al día. Entonces la ausencia física es algo muy doloroso y entré en depresión sin darme cuenta, le agradezco a mis hijos y a mi esposa que me ayudaran, literalmente, a salir del hoyo. Después de dos años de no tener el humor de tocar, incluso en el piano de mi papá, el cual se lo regaló a mi hijo, cuando me sentaba sólo podía tocar dos notas y éstas eran tristes. Pero hace poco vi el video casero de la canción Desde el cielo donde tengo fotos mías y de mis papás, de cuando fuimos creciendo y era yo niño, entonces de ahí Desde el cielo me abrió el corazón, la garganta, la mente y el espíritu para seguir adelante. Claramente mi obligación de honrarlo. Así surgió este disco”.