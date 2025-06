Alejandro Alegría

Domingo 15 de junio de 2025, p. 14

Aunque expertos estadunidenses piensan que México está en camino de convertirse en una piedra angular de la economía internacional verde, Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM considera que el reto son los recursos para que el gobierno lo haga posible.

De acuerdo con el Net Zero Industrial Policy Lab de la Universidad Johns Hopkins (https://shorturl.at/nBzVP), el país “tiene las bases para surgir como un ‘poder verde’”, debido a que cuenta con una base industrial profundamente integrada a las cadenas globales de alta tecnología en equipo médico de imagen, robots industriales, baterías de litio y vehículos eléctricos.

El coordinador del Lacen comentó que el reto que tiene la nación para impulsar una economía verde es el presupuesto, como en la empresa estatal Litiomx, la cual no cuenta con recursos suficientes a pesar de que se trata de un mineral clave para los siguientes años.

“Para que se pueda hablar de política industrial, se debe tener un presupuesto acorde al sector que se va a impulsar; en este caso debería haber un presupuesto en particular para el litio y otro para energías renovables –energías eólicas en el sur sureste y energías solares en Sonora–, pero no hay”.

Comentó que la economía verde no sólo implica la parte fabricante, sino la agrícola. Viendo hacia el sur-sureste no hay un recurso considerable para impulsar la parte referente de la actividad primaria (agrícola y pecuaria). No podemos hablar estrictamente de una economía verde sólo con litio , acotó.

Para hablar estrictamente de la parte de la economía verde, junto con el Plan México, y alcanzar el objetivo de crecimiento que se señala, el país debería estar creciendo en un orden de 5 por ciento anual de aquí a 2030. Entonces, pues no, tomando en consideración que para este año tendríamos un débil crecimiento , dijo.

Martínez Cortés demostró que es necesario contar con presupuesto, el cual debe ser integral y sostenible.

Acotó que México observa retraso para impulsar la economía verde, pues por ejemplo China, que está a la cabeza, tiene todo un programa para ésta. El pilar del programa económico del presidente Xi Jinping está en torno a la economía verde, y aquí no estamos viendo más que un proceso de inversión agrícola destinada a la exportación , explicó.

De acuerdo con la visión de Empresas Globales, organismo que representa los intereses de 63 firmas trasnacionales que operan en el país, es necesario que el gobierno se apoye en nuevos esquemas de colaboración público-privada.

Este organismo de la iniciativa privada también considera que la nación requiere una matriz energética asequible, competitiva y diversa, que permita eliminar la pobreza energética, atender una demanda que crece por un mayor desarrollo industrial y tecnológico.

Para Empresas Globales, son importantes las acciones en el sector energético, dado que deben alcanzar objetivos de descarbonización para evitar efectos negativos, como la pérdida de competitividad y cuota de mercado hasta la imposición de impuestos al carbono.